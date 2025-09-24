DFB-Team: Löw macht sich für Keeper-Talent stark

Vincent Wuttke 24.09.2025 • 21:21 Uhr Joachim Löw wird zur Torwartsituation beim DFB befragt. Der Ex-Bundestrainer sieht gute Chancen für ein Talent.

Nachdem Bayern-Keeper Manuel Neuer die aufkeimende Debatte um eine Rückkehr ins Tor der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2026 beendet hat, hat sich Joachim Löw zu einer zukünftigen deutschen Nummer 1 geäußert - und sich für Noah Atubolu starkgemacht.

Vor der Europa-League-Partie des SC Freiburg gegen den FC Basel wurde der Coach bei RTL von Moderatorin Laura Papendick gefragt, ob er den Freiburger Keeper als zukünftigen Nationalkeeper sehe.

„Durchaus vorstellbar, weil er ja auch schon in der U21 Erfahrung gesammelt hat und international spielt. Er hat diese und letzte Saison konstant gut gehalten. Ein Torhüter braucht natürlich auch eine gewisse Erfahrung und man wird sehen, was die Ära nach Neuer, ter Stegen oder Baumann bringt. Wir haben einige gute Torhüter“, sagte Löw.

Löw sieht gute Chancen für Atubolu

Aus seiner Sicht stehen die Türen für Atubolu weit offen. „Manuel Neuer stand für mich über allen. Er ist unerreicht, weil er das Spiel völlig neu definiert hat. So wie er 15 Jahre auf dem Niveau gespielt hat, ist einmalig. Die nächsten Jahre wird man sehen. Aber Atubolu hat sicher die Fähigkeiten, das zu schaffen.“

Dabei betonte Löw, dass er die Karriere des 23-Jährigen schon seit gut drei Jahren intensiv verfolge - und erwähnte auch Fehler in der Anfangszeit. „Einem Keeper muss man Fehler zugestehen. Da muss man Vertrauen aussprechen. Das hat Freiburg gemacht. Die letzten 1,5 Jahre ist er kontinuierlich besser geworden.“

Zuletzt stand der 35-jährige Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim im Tor des DFB, da Marc-André ter Stegen verletzt ausfällt und bei Barca aussortiert wurde. Deshalb gab es Gerüchte über eine Rückkehr von Manuel Neuer.