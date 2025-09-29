DFB-Team: Nagelsmann kündigt Schlotterbeck-Comeback an

Manfred Sedlbauer , Christopher Mallmann 29.09.2025 • 18:50 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt bekannt, dass Nico Schlotterbeck im Oktober sein Comeback beim DFB feiern wird.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat das Comeback von Verteidiger Nico Schlotterbeck bei der deutschen Nationalmannschaft angekündigt.

„Der ist definitiv dabei (bei den kommenden Länderspielen im Oktober; Anm. d. Red.). Hat er auch wieder verdient“, sagte Nagelsmann in einer Medienrunde mit SPORT1 am Rande der Filmpremiere von „Rudi Völler - Es gibt nur einen“.

Schlotterbeck gehe „es gut, er hat keine Probleme. Er gibt uns einen herausragend guten Spielaufbau, einen super Siegeswillen. Endlich mal wieder einen linken Fuß hinten, der uns guttut, den wir auch brauchen, unabhängig von der Ordnung und der Anlaufsituation vom Gegner“, erklärte Nagelsmann weiter.

Schlotterbeck ist zurück

Schlotterbeck hatte wegen eines Meniskusrisses die vergangenen Monate gefehlt. Der 25-Jährige feierte seine BVB-Rückkehr am 4. Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Wolfsburg (1:0). Auch am vergangenen Spieltag bei Mainz 05 (2:0) stand er in der Startelf.

Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte Schlotterbeck in der Nations League Ende März gegen Italien (3:3).