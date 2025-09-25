Kruse kritisiert Nagelsmann: "Problem fängt bei ihm an"

Annabella Aulinger 25.09.2025 • 12:35 Uhr Die DFB-Elf um Julian Nagelsmann startet holprig in die WM-Qualifikation. Ex-Profi Max Kruse richtet in diesem Zuge kritische Wort an den Bundestrainer.

Durch den Sieg gegen Nordirland hatte sich die DFB-Elf mühsam auf den dritten Tabellenplatz in der Gruppe A der WM-Qualifikation gekämpft. Auch Max Kruse konnte sich für die Leistungen der Nationalmannschaft nicht begeistern und kritisiert Trainer Julian Nagelsmann nun scharf.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Als Fan habe ich aktuell keine Lust, mir Länderspiele der DFB-Elf anzuschauen. Das wirkt lustlos, behäbig, auch wenn taktisch alles stimmen mag – irgendetwas fehlt. Spaß macht sie momentan nicht – und dafür ist dann auch der Trainer verantwortlich", sagte der ehemalige Nationalspieler gegenüber dem Nachrichtenportal t-online.

Nach der 0:2 Niederlage gegen die Slowakei hatte Nagelsmann an seine Mannschaft eine konkrete Forderung gestellt: „Ich kann dieses ewige ‚Qualität, Qualität‘ nicht mehr hören. Wir müssen emotional Fußball spielen! In jedem Spiel!"

Kruse: DFB verlor mit Wagner einen „ganz Großen“

Eine Aussage, mit der Kruse wenig anfangen kann. So ist er der Meinung, Nagelsmann sollte vor derartigen Äußerungen erst einmal in den Spiegel schauen. „Diese bemängelte Emotionslosigkeit, dieses Problem fängt doch bei ihm an. Ich glaube, dass die Nationalmannschaft da vor Kurzem einen wichtigen Baustein verloren hat.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Gemeint ist damit Ex-Co-Trainer Sandro Wagner, der es nach Meinung von Kruse - im Gegensatz zu Nagelsmann - versteht, einen bewussten Impuls an die Spieler zu senden, ans Limit zu gehen. Wagner zeigte sich als Cheftrainer des FC Augsburg in der Bundesliga zuletzt so emotional, dass er sogar versprechen musste, ruhiger zu werden.

„Der kann ein Team mitziehen, zeigt Emotionen, ob in Ansprachen, im Training oder am Spielfeldrand. Das überträgt sich auf die Mannschaft. Da hat der DFB wirklich einen ganz Großen verloren.“

Was Nagelsmann wirklich braucht

Dass Nagelsmann ein guter Trainer ist, bezweifelte Kruse nicht. Unter anderem nannte er ihn einen „absoluten Experten” mit „sehr viel Ahnung vom Fußball“.

Trotzdem sei dieser laut Kruse woanders besser aufgehoben: „Ich habe das Gefühl, dass Julian Nagelsmann eine Mannschaft braucht, die er täglich betreut, um seine großen Fähigkeiten auch umsetzen zu können.“

{ "placeholderType": "MREC" }