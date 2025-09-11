Völler: Nagelsmann "muss sich mal auskotzen"

SID 11.09.2025 • 14:06 Uhr Der Sportdirektor schätzt die Impulsivität seines Bundestrainers. Am Ziel will er nicht rütteln, ordnet es aber ein.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler will den impulsiven Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann gar nicht ändern. "Wir lieben Julian genauso, wie er ist. Obwohl er noch jung ist, hat er eine Riesen-Trainervita, er kann auch mit Niederlagen umgehen", sagte der Weltmeister von 1990 im Podcast "Spielmacher" von 360 Medien. "Man muss ihm auch die Freiheit lassen, mal zu explodieren. Da muss er sich mal fünf Minuten auskotzen", sagte Völler.

Anschließend, sagte Völler, bringe er dann auch selbst seine Meinung ein. So auch nach den jüngsten Spielen in der WM-Qualifikation, dem Debakel in der Slowakei (0:2) und dem folgenden Arbeitssieg gegen Nordirland (3:1) in Köln. "Das war kein unglaublicher Fußball-Leckerbissen, aber wir haben das in der zweiten Halbzeit ordentlich gemacht und verdient gewonnen", betonte Völler.

Dementsprechend werde am Ziel nicht gerüttelt, auch wenn Nagelsmann mit seiner Weltmeister-Ansage "vielleicht ein bisschen hoch gegriffen" habe. Wenn er allerdings die Spanier sehe, "die ihre Gegner zerlegen und zerstückeln, ist das gerade weit weg".