Was sagt Uli Hoeneß im SPORT1 Doppelpass zum DFB-Debakel?

SPORT1 05.09.2025 • 18:33 Uhr Uli Hoeneß ist am Sonntag zu Gast in der Jubiläumssendung vom SPORT1 Doppelpass. Wie hart wird er mit dem DFB-Team ins Gericht gehen?

Die Blamage des DFB-Teams zum Auftakt der WM-Qualifikation (0:2 in der Slowakei) wird natürlich auch am Sonntag in der Jubiläumssendung vom SPORT1 Doppelpass ein Thema sein. Insbesondere Star-Gast Uli Hoeneß dürfte eine klare Meinung zum Debakel haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Noch während der EM 2024 hatte sich Hoeneß im kicker mit dem DFB-Team zufrieden gezeigt und gelobt. „Sie haben das schwierige Image der Nationalelf total gedreht. Es wird wahrscheinlich kein besseres Spiel bei diesem Turnier mehr geben als Deutschland gegen Spanien“, sagte er: „Das Endspiel hat damit schon stattgefunden.“

„Dann hat man gewisse Probleme“

Im Vorfeld der EM 2024 hatte sich Hoeneß nicht ganz so zuversichtlich gezeigt. „Die ganzen Erfolge der letzten 30 Jahre der Nationalmannschaft sind wesentlich durch den FC Bayern geprägt gewesen. Wenn jetzt beim FC Bayern ein gewisser Umbruch stattfindet, dann trifft das natürlicherweise auch die Nationalmannschaft, weil die ganze Nationalmannschaft hat sich 30, 40 Jahre immer auf den FC Bayern verlassen“, sagte er im März 2024 auf einer Veranstaltung in München.

„Und jetzt, wo diese Unterstützung nicht so da ist, wie sie schon da war, dann hat man gewisse Probleme“, führte Hoeneß aus.

{ "placeholderType": "MREC" }