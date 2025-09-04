WM-Qualifikation: Deutschland - Slowakei heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 04.09.2025 • 17:40 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft startet heute gegen die Slowakei in die Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

13 Teams sind bereits sicher für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Qualifikation jedoch erst heute gegen die Slowakei. Anstoß in Bratislava ist um 20.45 Uhr (LIVETICKER). Die weiteren Gegner in der deutschen Gruppe A sind Luxemburg und Nordirland.

Nach der Enttäuschung im Final Four der Nations League, das für Deutschland vor heimischem Publikum nur mit Platz vier endete, will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einem Ausrufezeichen in die WM-Qualifikation starten.

WM-Qualifikation: So können Sie Deutschland gegen die Slowakei heute LIVE verfolgen:

TV: ARD

ARD Stream: sportschau.de

sportschau.de Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Verzichten muss die DFB-Elf weiterhin auf wichtige Spieler wie Torwart Marc-André ter Stegen, Verteidiger Nico Schlotterbeck sowie die Offensiven Jamal Musiala, Kai Havertz und Tim Kleindienst, die allesamt verletzt ausfallen. Als Neulinge im Aufgebot hoffen Augsburgs Schlussmann Finn Dahmen, Abwehrspieler Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Mittelfeldakteur Paul Nebel (FSV Mainz 05) auf ihr Debüt.

Die vier Teilnehmer des Finalturniers der Nations League waren automatisch in Vierergruppen gesetzt, während die Teams aus den insgesamt sechs Fünfergruppen schon seit März 2025 um die Qualifikation spielen. Der letzte Gruppenspieltag ist für November 2025 terminiert.

Nagelsmann: „Gesund, dass man auch Ziele ausruft“

Bereits vor dem Start der Qualifikation hat DFB-Coach Nagelsmann seine Titel-Ansage für die WM 2026 betont. „Es ist gesund, dass man auch Ziele ausruft“, erklärte Nagelsmann und meinte: „Es wäre ganz schwer für eine Mannschaft und auch ganz schwer, wenn man einen Menschen nimmt, durch das Leben zu schwirren, ohne irgendein Ziel zu haben.“ Dennoch betonte er auch die Notwendigkeit, sich zunächst auf den Prozess zu konzentrieren.