WM-Qualifikation: Deutschland - Slowakei heute LIVE im TV, Stream & Ticker

13 Teams sind bereits sicher für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Qualifikation jedoch erst heute gegen die Slowakei. Anstoß in Bratislava ist um 20.45 Uhr (LIVETICKER). Die weiteren Gegner in der deutschen Gruppe A sind Luxemburg und Nordirland.
WM-Qualifikation: DFB-Team legt los
Nach der Enttäuschung im Final Four der Nations League, das für Deutschland vor heimischem Publikum nur mit Platz vier endete, will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einem Ausrufezeichen in die WM-Qualifikation starten.
WM-Qualifikation: So können Sie Deutschland gegen die Slowakei heute LIVE verfolgen:
- TV: ARD
- Stream: sportschau.de
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Verzichten muss die DFB-Elf weiterhin auf wichtige Spieler wie Torwart Marc-André ter Stegen, Verteidiger Nico Schlotterbeck sowie die Offensiven Jamal Musiala, Kai Havertz und Tim Kleindienst, die allesamt verletzt ausfallen. Als Neulinge im Aufgebot hoffen Augsburgs Schlussmann Finn Dahmen, Abwehrspieler Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Mittelfeldakteur Paul Nebel (FSV Mainz 05) auf ihr Debüt.
Die vier Teilnehmer des Finalturniers der Nations League waren automatisch in Vierergruppen gesetzt, während die Teams aus den insgesamt sechs Fünfergruppen schon seit März 2025 um die Qualifikation spielen. Der letzte Gruppenspieltag ist für November 2025 terminiert.
Nagelsmann: „Gesund, dass man auch Ziele ausruft“
Bereits vor dem Start der Qualifikation hat DFB-Coach Nagelsmann seine Titel-Ansage für die WM 2026 betont. „Es ist gesund, dass man auch Ziele ausruft“, erklärte Nagelsmann und meinte: „Es wäre ganz schwer für eine Mannschaft und auch ganz schwer, wenn man einen Menschen nimmt, durch das Leben zu schwirren, ohne irgendein Ziel zu haben.“ Dennoch betonte er auch die Notwendigkeit, sich zunächst auf den Prozess zu konzentrieren.
Automatisch qualifiziert sind die zwölf Gruppensieger sowie vier weitere Nationen, die im März 2026 in einer Playoff-Runde bestimmt werden. In der bisherigen Historie verpasste Deutschland noch nie die Qualifikation für eine WM-Endrunde und nahm an 20 von 22 Weltmeisterschaften teil. Die Auslosung für die WM findet am 5. Dezember in den USA statt, das Turnier wird vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 ausgetragen.