DFB-Team: Nagelsmann nominiert BVB-Star nach

SID 04.09.2025 • 20:40 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert einen Dortmunder für den verletzten Niclas Füllkrug nach.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auf die Verletzung von Niclas Füllkrug reagiert und Maximilian Beier nachnominiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Dortmunder soll nach dem Auftakt in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei für das zweite Spiel am Sonntag (20.45 Uhr) in Köln gegen Nordirland zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft stoßen.

Füllkrug musste laut DFB in Bratislava wegen „leichter muskulärer Beschwerden“ in der Wade passen. Eine strukturelle Verletzung liege nicht vor, es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

DFB-Team mit Verletzungssorgen

„Es ist einfach eine blöde Stelle in der Wade mit zu viel Risiko“, sagte Nagelsmann in der ARD.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beier, der noch am Donnerstagabend anreisen sollte, hatte zuletzt vor einem Jahr in der Nations League gegen Ungarn (5:0) und die Niederlande (2:2) für Deutschland gespielt.