DFB-Comeback? Das sagen Oliver Kahn und Roman Weidenfeller über Manuel Neuer

Neuer-Comeback? Kahn ist skeptisch

Eine DFB-Rückkehr hat Manuel Neuer eigentlich ausgeschlossen. Die ehemaligen Torhüter Oliver Kahn und Roman Weidenfeller sprechen dennoch über die Chancen eines Comebacks.
Daniel Höhn
Ex-Bayern-Keeper Oliver Kahn und der frühere BVB-Torwart Roman Weidenfeller sehen eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft weiterhin als Option an.

„Normalerweise musst du schauen, dass du Manuel Neuer wieder ins Tor reinstellst“, stellte Weidenfeller am Donnerstag bei Sky klar.

Für die kommenden Länderspiele zur WM-Qualifikation gegen Luxemburg und Nordirland sind die Torhüter Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart) von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert worden.

Kahn: „Man weiß nicht, was mit ter Stegen ist“

Marc-André ter Stegen, die etatmäßige Nummer eins im DFB-Tor, fällt nach einer Rücken-OP monatelang aus. Ob der Torhüter künftig beim FC Barcelona noch Spielpraxis erhalten wird, ist fraglich, scheint aber nicht gänzlich ausgeschlossen.

Das sprach auch Kahn bei Sky an: „Man weiß nicht, was mit ter Stegen ist. Wie entwickelt sich Baumann, wie entwickelt sich Nübel?“

Zu Neuer meinte Kahn: „Eine Option ist er natürlich. Die Frage ist, ob Manu das will?“

Der aktuelle Bayern-Schlussmann hatte seine Rückkehr ins DFB-Team mit Blick auf die WM 2026 zuletzt kategorisch ausgeschlossen.

