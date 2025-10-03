DFB-Comeback? Das sagen Oliver Kahn und Roman Weidenfeller über Manuel Neuer

Ex-Bayern-Keeper Oliver Kahn und der frühere BVB-Torwart Roman Weidenfeller sehen eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft weiterhin als Option an.
Neuer-Comeback? Kahn ist skeptisch
„Normalerweise musst du schauen, dass du Manuel Neuer wieder ins Tor reinstellst“, stellte Weidenfeller am Donnerstag bei Sky klar.
Für die kommenden Länderspiele zur WM-Qualifikation gegen Luxemburg und Nordirland sind die Torhüter Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg) und Alexander Nübel (VfB Stuttgart) von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert worden.
Kahn: „Man weiß nicht, was mit ter Stegen ist“
Marc-André ter Stegen, die etatmäßige Nummer eins im DFB-Tor, fällt nach einer Rücken-OP monatelang aus. Ob der Torhüter künftig beim FC Barcelona noch Spielpraxis erhalten wird, ist fraglich, scheint aber nicht gänzlich ausgeschlossen.
Das sprach auch Kahn bei Sky an: „Man weiß nicht, was mit ter Stegen ist. Wie entwickelt sich Baumann, wie entwickelt sich Nübel?“
Zu Neuer meinte Kahn: „Eine Option ist er natürlich. Die Frage ist, ob Manu das will?“
Der aktuelle Bayern-Schlussmann hatte seine Rückkehr ins DFB-Team mit Blick auf die WM 2026 zuletzt kategorisch ausgeschlossen.