Direkt beim U21-Debüt: Große Ehre für Bayern-Juwel

Philipp Heinemann 10.10.2025 • 18:18 Uhr Tom Bischof kommt bei seinem Debüt für die U21-Nationalmannschaft gleich eine besondere Ehre zuteil.

Tom Bischof hat die deutsche U21-Nationalmannschaft in seinem ersten Spiel gleich mit der Binde am Arm aufs Feld geführt. Der Jungstar des FC Bayern wurde von Trainer Antonio Di Salvo für die Partie gegen Griechenland (2:3) in der EM-Qualifikation zum Kapitän ernannt.

Schon im Vorfeld der Partie war darüber spekuliert worden, ob dem 20-Jährigen das Amt gleich bei seinem Debüt übertragen werden würde. Nun steht die Antwort fest.

„Das ist ein tolles Talent, das bei den Bayern jetzt den nächsten Step gehen will“, schwärmte TV-Experte Markus Babbel bei ran. Er sei von der Entscheidung nicht überrascht, da Bischof bereits „Leaderqualitäten“ mitbringe.

Bischof: Erst A-Mannschaft, dann U21

Obwohl er bisher nicht dabei war, ist Bischof für einen U21-Spieler tatsächlich schon recht erfahren. Im Juni hatte er bereits einen Kurzeinsatz für die A-Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann absolviert.

Die U21-EM im Sommer hatte er verpasst, weil er mit dem FCB bei der Klub-WM weilte.