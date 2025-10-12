Klinsmann enthüllt irre Anekdote über Löw

SPORT1 12.10.2025 • 17:47 Uhr Joachim Löw ist erstmals im Doppelpass zu Gast. Jürgen Klinsmann sendet eine Grußbotschaft und enthüllt eine unbekannte Seite des Ex-Bundestrainers.

Mit dem Sommermärchen 2006 begeisterten der damalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann und sein Assistent Joachim Löw ein ganzes Land. Anlässlich von Löws erstem Auftritt im SPORT1 Doppelpass am Sonntag erinnerte sich Klinsmann nun in einer Videobotschaft an eine wilde Anekdote aus der gemeinsamen Zeit beim DFB - und enthüllte dabei eine überraschende Seite seines ehemaligen Co-Trainers.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir kennen ihn natürlich als immer gelassen, immer ausgeglichen, immer unter Kontrolle. Ein wundervoller Mensch und Kerl“, begann Klinsmann, bevor er schmunzelnd eine kuriose Geschichte auspackte.

Im Jahr vor der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland standen Werbeaufnahmen für einen DFB-Sponsor auf dem Programm. Dafür reisten Löw und Klinsmann, der im Süden von Los Angeles lebte, per Hubschrauber in den Norden der kalifornischen Metropole.

„Jogi hat nicht einen Moment gezögert“

„Im Hubschrauber waren wir gerade über Downtown Los Angeles mit all den Hochhäusern, da sagte der Pilot auf einmal: ‚Wenn einer übernehmen will, kurz bissel fliegen will, dann soll er es sagen‘“, blickte Klinsmann zurück und offenbarte: „Der Jogi hat nicht einen Moment gezögert und sofort gesagt: ‚Ich nehme den Hubschrauber unter Kontrolle.‘“

{ "placeholderType": "MREC" }

Löw griff tatsächlich zum Steuer. „Dann hat er uns zwischen den Hochhäusern durch dirigiert und uns da durchgeflogen. Da ist die Angst in die Hose gerutscht“, erinnerte sich Klinsmann lachend, schob aber hinterher: „Das hat er phänomenal gemacht.“

Klinsmann, der nach seiner aktiven Karriere in die USA gezogen war, erklärte weiter, dass Löws waghalsige Aktion einen Teil dazu beigetragen habe, später selbst Hubschrauberpilot zu werden.

Löw spricht über besonderen „Kick“

Löw musste im Studio über die Videobotschaft schmunzeln und verriet: „Ich habe dann einen Flugschein begonnen, bin Ultraleicht geflogen und habe Paragliding gemacht. Dieser Kick hat mich schon besonders gereizt.“

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Zum lizenzierten Piloten wurde Löw jedoch nie - anders als Klinsmann. „Der fliegt relativ häufig“, sagte er über seinen langjährigen Kollegen.

{ "placeholderType": "MREC" }