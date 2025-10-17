Kritik am Bundestrainer! Stach von Nagelsmann enttäuscht

Annabella Aulinger 17.10.2025 • 18:00 Uhr Anton Stach reagiert auf die Aussagen von Julian Nagelsmann bezüglich seiner Rolle in der Nationalmannschaft – und zeigt sich enttäuscht.

Anton Stach spielt für die deutsche Nationalmannschaft im Moment keine Rolle - was der Mittelfeldspieler von Leeds United sehr bedauerlich findet. Der einstige Bundesliga-Profi wünscht sich mehr Feedback von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Dieser hatte über Stach zuletzt gesagt: „Er spielt nicht mehr die Position, die er vorher in Hoffenheim gespielt hat, die für uns super interessant gewesen wäre.“

Stach erwiderte nun im Interview mit Sky: „Kommunikation gab es bis jetzt noch nicht, das fand ich auch ein bisschen schade, weil wenn es gar keine Kommunikation gibt, dann hat man natürlich auch das Gefühl, dass man sehr, sehr weit weg ist von der Mannschaft, also gar nicht in Frage kommt.“

Stach sendet Botschaft an Nagelsmann

Er habe zwar nicht erwartet, dass sich jemand bei ihm meldet, jedoch wäre es “natürlich schön, wenn jemand einem sagt: Daran liegt es oder das machst du nicht so gut oder deswegen wirst du nicht mitgenommen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich eine gute Phase hatte zuletzt.”

Während Nagelsmann den 26-Jährigen eher als Sechser interessant fand, spielt er bei Leeds meist auf der Acht. In den Augen des zweimaligen Nationalspielers sei das allerdings kein Problem: “Ich denke, das kriege ich trotzdem noch hin, also das kann ich spielen.”

Dennoch arbeite er noch immer auf eine Nominierung für die Nationalmannschaft hin und würde sich darüber auch “sehr freuen”. Bis zur Weltmeisterschaft hat der Mittelfeldspieler zumindest einen genauen Plan: “Ich mache einfach mal weiter und probiere dann noch mal einen Ticken mehr zu machen, dass vielleicht die richtigen Leute dann draufschauen und das auch mitkriegen.”