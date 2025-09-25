Premier League: Deutscher "Kultheld" begeistert England

Niklas Senger 25.09.2025 • 09:50 Uhr Anton Stach gelingt ein traumhafter erster Treffer in der Premier League. Im Kampf um den Klassenerhalt kann der Deutsche zum X-Faktor werden.

Es war ein Tor, das sofort Geschichte schrieb. In der 39. Spielminute hatte Anton Stach beim Stand von 1:1 gegen die Wolverhampton Wanderers einen genialen Moment.

Rund 25 Meter vor dem Tor lag der Ball in zentraler Position bereit für den Freistoß. Der Deutsche trat an und versenkte punktgenau im rechten oberen Eck. Auch wenn Wolves-Keeper José Sá unglücklich aussah, bleibt es ein perfektes Debüt-Tor für Stach im Trikot von Leeds United.

Wie das Statistikportal Opta berichtete, ist Stach der erste Spieler, der seinen Premieren-Treffer in der Premier League per direktem Freistoß erzielte, seit Kalvin Phillips 2021 – ebenfalls für Leeds. „Anton Stachs brillanter Freistoß war der Moment des Spiels“, feierte unter anderem Sky Sports das Traumtor.

Selbstvertrauen? „Im Training war es nicht immer das Beste“

„Wenn man ein Tor schießt, bekommt man jedes Mal Selbstvertrauen“, wurde Stach anschließend von The Yorkshire Post zitiert. Dabei hob der Neuzugang hervor, dass dies besonders für Spieler gelte, die neu in der Premier League sind.

Selbstvertrauen hatte Stach offensichtlich jedoch schon vor seinem Treffer - trotz kleiner Misserfolge zuvor. „Ich habe Gabby (Gabriel Gudmundsson, Anm. d. Red.) gesagt, dass ich schießen will. Im Training war es nicht immer das Beste, aber am Samstag war es meiner Meinung nach ein guter Treffer“, erklärte Stach.

Hilfreich dürfte dabei auch der volle Rückhalt seiner Teamkollegen gewesen sein: „Jeder in der Mannschaft hat mir die ganze Zeit gesagt: ‚Sei selbstbewusst, schieß einfach, weil du so einen harten Schuss hast‘“, erklärte Stach.

Doch auch nach dem Führungstreffer brillierte Stach auf dem Feld. So eroberte er sich in der 45. Minute den Ball zurück und legte auf Noah Okafor ab, der noch vor der Halbzeit den entscheidenden 3:1-Siegtreffer erzielen konnte. Mit zwei Torbeteiligungen, 61 Ballkontakten und fünf gewonnenen Zweikämpfen wurde Stach anschließend von 52 Prozent der Fans zum Spieler des Spiels gewählt.

Mit dieser Leistung war der 26-Jährige ein entscheidender Faktor, um einen ersten Negativtrend von Leeds zu stoppen. Nach zuvor drei sieglosen Spielen drohte dem Aufsteiger auch gegen den noch punktlosen Tabellenletzten ein nächster Rückschlag. Schon in der achten Spielminute erzielte Wolverhampton die Führung und setzte Leeds unter Druck.

„Kultheld“ Stach begeistert auf und neben dem Platz

Druck, unter dem man auch dank der erneut starken Leistung von Stach bestand. Im Sommer war der Deutsche für 20 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach England gewechselt. Wie wichtig der Mittelfeldspieler bereits für Leeds ist, zeigte auch eine Statistik vor der Partie gegen die Wolves. Bis dahin war Stach der einzige Spieler in der Premier League, der bereits zehn Schüsse abgab und zehn Schlüsselpässe spielen konnte.

Aber auch neben dem Platz hat sich der gebürtige Norddeutsche aus Buchholz in der Nordheide bereits in die Herzen vieler Fans gekämpft. Besonders die häufig kuriosen Instagram-Posts des bisher zweimaligen Nationalspielers sorgen für Sympathien unter den Anhängern.

So schrieb ein User via X: „Anton Stach ist bereits ein Kultheld, beschützt ihn um jeden Preis.“ Ein weiterer User meinte: „Mit Anton haben wir wirklich den Jackpot geknackt. Wir haben nicht nur einen weiteren Verrückten im Verein, der voller Persönlichkeit und Spaß steckt, sondern er kann auch noch richtig gut Fußball spielen! Ich liebe ihn!“

Leeds will Negativtrend der Aufsteiger durchbrechen

Insgesamt gelang Leeds nach der Rückkehr ins englische Oberhaus unter Ex-Bundesliga-Trainer Daniel Farke ein Start nach Maß. Mit sieben Punkten aus fünf Spielen steht Leeds auf Platz zwölf der Tabelle und hat wichtige Punkte gesammelt, um den direkten Wiederabstieg zu verhindern.

Eine Aufgabe, die für Aufsteiger aufgrund der hohen finanziellen Konkurrenz in den vergangenen Jahren immer schwerer zu werden scheint. So stiegen in den vergangenen zwei Saisons alle drei Aufsteiger wieder in die Championship ab.