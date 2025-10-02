Mittelstädt reagiert auf Nagelsmann-Entscheidung: "Angelenheit zwischen uns beiden"

Felix Kunkel 02.10.2025 • 23:50 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtet auf Maximilian Mittelstädt. Der VfB-Profi spricht über die Hintergründe der Entscheidung.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er hat mir die Nachricht in einem persönlichen Telefonat übermittelt. Das ist nun mal seine Entscheidung. Ich nehme das hin“, erklärte der Außenverteidiger des VfB Stuttgart am RTL-Mikrofon.

Auf Nachfrage, was für eine erneute Berufung ins DFB-Team gefehlt hätte, wurde Mittelstädt nicht konkret. „Das ist eine Angelegenheit zwischen uns beiden“, stellte der 28-Jährige klar. „Ich weiß, was ich tun muss. Das ist ein Ansporn für mich, weiter Gas zu geben. Alles andere kommt dann von alleine.“

Er wolle mit dem VfB wieder als Mannschaft erfolgreich sein und sich dann mit seiner persönlichen Leistung für die Nationalmannschaft empfehlen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Matthäus mutmaßt über Nagelsmann-Entscheidung

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mutmaßte über die Hintergründe der Entscheidung des Bundestrainers. „Vielleicht hat Julian Nagelsmann was bei Brown gefallen, was ihm bei Mittelstädt nicht passt“, meinte der 64-Jährige.

Matthäus merkte zudem an, dass Mittelstädt weiterhin Chancen habe: „Er gehört weiter zum erweiterten Kreis und kann sich große Hoffnungen auf die WM machen. Man muss die Entscheidung des Trainers akzeptieren.“

Julian Nagelsmann hatte am Donnerstagvormittag sein Aufgebot für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (10. Oktober) und Nordirland (13. Oktober) bekannt gegeben.

Frankfurts Brown debütiert im DFB-Team

Während der zuletzt im DFB-Team gesetzte Mittelstädt nicht zum Kreis der nominierten Spieler gehört, ist Linksverteidiger Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt erstmals Teil der deutschen A-Nationalmannschaft.

{ "placeholderType": "MREC" }