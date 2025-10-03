England-Kader ohne Bellingham: "Axtmann" Tuchel verblüfft

Vincent Wuttke 03.10.2025 • 12:39 Uhr Der deutsche Nationaltrainer beruft sein Aufgebot für England. Ein Star fehlt durchaus überraschend. Die Presse reagiert deutlich.

Thomas Tuchel verzichtet für die kommenden Länderspiele gegen Wales und Lettland in der WM-Qualifikation noch auf Englands Fußballer des Jahres Jude Bellingham. Der Star von Real Madrid stand nach seiner Schulter-Operation für seinen Verein seit Mitte September wieder in vier Spielen auf dem Rasen, für einen Platz im 24-köpfigen Aufgebot der Nationalmannschaft reichte das aber noch nicht. Dabei verriet Tuchel, dass Bellingham „dabei sein wollte“.

Die englische Presse reagierte schockiert. Die Daily Mail titelte sogar mit: „Tuchel, der Axtmann“. Auch der Mirror wurde deutlich und schrieb: „Skrupelloser Tuchel. Der Coach sorgt für eine riesige Überraschung.“

Denn es traf nicht nur Bellingham. Auch die wiedererstarkten Stars Phil Foden von Manchester City oder Jack Grealish vom FC Everton fehlen im Aufgebot. „Es gibt keine Probleme zwischen mir und Jack Grealish und mir und Phil Foden“, sagte Tuchel.

Tuchel verzichtet auf Bellingham

Tuchel verteidigte seine Entscheidung auf der Pressekonferenz und sprach ausführlich über Bellingham. „Glaube ich, dass wir mit Jude ein stärkeres Team sind? Ja. Ist er einer der besten Mittelfeldspieler der Welt? Ja. Aber was machen wir, wenn ein Spieler wie Jude sich vor der Weltmeisterschaft verletzt? Fahren wir dann nicht hin?“

Der deutsche Trainer fügte an: „Das ist ein Mannschaftssport. Wir müssen Lösungen finden, wenn Spieler verletzt sind, wie jetzt Cole Palmer. Wir haben im letzten Trainingslager Lösungen gefunden. Es geht mehr um das letzte Trainingslager und das, was wir aufgebaut haben, als um die Abhängigkeit von einzelnen Spielern. Es kann niemals die Lösung sein, sich im Fußball auf einen einzigen Spieler zu verlassen.“

In Spanien wurde Tuchels Entscheidung wohlwollend aufgenommen. „England macht Alonso eine Freunde“, schrieb die as, die Marca sprach von einem „Geschenk Tuchels für Real.“

Kane führt England-Kader an

Wieder dabei ist dafür der bei den vergangenen Länderspielen ebenfalls verletzt fehlende Bukayo Saka.

Angeführt wird der Kader von Bayern-Star Harry Kane, mit Verteidiger Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) steht ein weiterer Bundesliga-Legionär im Aufgebot.

Nach dem Testspiel gegen Wales am 9. Oktober können die Three Lions fünf Tage später in Lettland theoretisch bereits das WM-Ticket lösen. Derzeit ist England in der Qualifikation klarer Tabellenführer der Gruppe K.

