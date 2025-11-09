DFB: Effenberg fordert Erklärung von Nagelsmann

Franziska Wendler , Daniel Höhn 09.11.2025 • 13:22 Uhr Bundestrainer Nagelsmann verzichtet auf Angelo Stiller beim DFB-Team. Stefan Effenberg fordert eine Erklärung.

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg kann das nicht verstehen - und fordert eine Erklärung vom Bundestrainer.

„Was mich stört - und dafür hätte ich gerne eine Erklärung -, warum Stiller nicht berufen wurde“, sagte der 57-Jährige im SPORT1-Doppelpass.

„Der Spieler hat null Verständnis, seine Kollegen haben null Verständnis, ich habe dafür null Verständnis. Und wir bekommen keine Erklärung, das irritiert mich. Wenn wir das Leistungsprinzip ausrufen, und es wirklich nur nach Leistung geht, dann muss Stiller Teil der Nationalmannschaft sein.“

Effenberg will Gründe für Nicht-Nominierung

So sei der 24-Jährige „ein ganz wichtiger und entscheidender Spieler. Wenn ein Spieler dann gefragt wird und er antwortet mit ‚Kein Kommentar‘ - das kann ich nachvollziehen, aber ich möchte eine Erklärung haben vom Bundestrainer, warum.“

Stiller, der auf insgesamt fünf Länderspiele kommt, hatte zuletzt starke Leistungen gezeigt und entscheidenden Anteil daran getragen, dass Stuttgart in der Tabelle nach oben geklettert ist.