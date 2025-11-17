Di Salvo: U21-Startelf mit El Mala und Karl "vorstellbar"

SID 17.11.2025 • 15:26 Uhr Nach der Rückkehr von Said El Mala könnten am Dienstag in Georgien beide Jungstars erstmals zusammen wirbeln.

U21-Trainer Antonio Di Salvo könnte zum Jahresabschluss von Beginn an auf das Duo Lennart Karl und Said El Mala setzen. „Der eine rechts, der andere links. Das ist durchaus vorstellbar. Lasst euch überraschen“, sagte der 46-Jährige vor dem wichtigen Härtetest in der EM-Qualifikation am Dienstag (18.00 Uhr im LIVETICKER) in Georgien über seine beiden jüngsten Spieler im Kader.

El Mala war am Sonntag von der A-Nationalmannschaft wieder zur DFB-Auswahl gestoßen - und gibt Di Salvo weitere Optionen in der bereits stark besetzten Offensive. „Ich werde das Training mal abwarten, bei Said schauen, wie er sich fühlt, wie er reinkommt, und dann morgen entscheiden“, so Di Salvo.

Karl traf doppelt, El Mala saß auf der Bank

El Mala (19) vom 1. FC Köln und Karl (17) vom FC Bayern hatten zuletzt in ihren Vereinen für Furore gesorgt. Bundestrainer Julian Nagelsmann nannte die beiden zuletzt als Kandidaten für die WM im Sommer. Während Karl bei seinem U21-Debüt am Freitag gegen Malta (6:0) doppelt traf, saß El Mala beim 2:0 der A-Nationalmannschaft in Luxemburg 90 Minuten auf der Bank und soll nun Spielzeit sammeln.

Di Salvo erwartet in Tiflis einen „sehr unangenehmen Gegner“, der beim 0:3 beim makellosen Tabellenführer Griechenland am Freitag nicht sein volles Potenzial habe ausschöpfen können. Und dennoch: „Wir wollen Georgien unser Spiel aufdrücken, dominant sein - und die drei Punkte mitnehmen“, so Di Salvo.