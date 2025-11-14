Lennart Karl trägt sich in die Geschichtsbücher ein

Johannes Behm 14.11.2025 • 19:12 Uhr Lennart Karl feiert bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft auch seine Tor-Premiere - und trägt sich direkt in die Geschichtsbücher ein.

Lennart Karls Höhenflug nimmt kein Ende. Bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Malta (6:0) hat der 17-Jährige vom FC Bayern erneut groß aufgespielt - und mit einem sehenswerten Schlenzer sein erstes Länderspieltor für die U21 erzielt (37.).

Aus halbrechter Position knapp innerhalb des Strafraums zirkelte das Bayern-Juwel den Ball nach souveräner Annahme halbhoch ins lange Eck. Dem maltesischen Schlussmann ließ Karl, der schon zuvor mit Dribblings und eingeleiteten Chancen geglänzt hatte, keine Chance.

„Er bolzt nicht auf die Kiste. Er schiebt den überlegt. Das ist ansatzlos“, zeigte sich TV-Experte Markus Babbel bei Sat.1 begeistert.

Karl reiht sich hinter Moukoko ein

Karl ist dadurch der drittjüngste Torschütze bei der U21 jemals. Nur Youssoufa Moukoko (16 Jahre, neun Monate und 13 Tage) und Robert Trenner (17 Jahre, acht Monate und sieben Tage) waren bei ihren ersten Toren noch jünger. Bei Trenner war es allerdings ein Freundschaftsspiel. Karl ist 17 Jahre, acht Monate und 23 Tage alt.

Moukoko hatte - genau wie Karl - gleich bei seinem Debüt genetzt.

Auch Bayern-Profi Bischof überzeugt

Vor Karls Treffer zum 2:0 hatte sein Mitspieler auf Klubebene, Tom Bischof, den ersten Treffer des Tages erzielt (9.).

Nach einer kurzen Ecke von der rechten Seite landete das Spielgerät in zentraler Position hinter dem Strafraum bei dem 20-Jährigen, der durch einen verdeckten Distanzschuss die Führung besorgte.

In Hälfte zwei legte Bischof doppelt nach (63./65.).

Bei Bischofs zweitem Tor ging Babbel aus dem Sattel: „Was für eine Technik. Er bolzt nicht. Er legt den Ball perfekt hin, dass er eben auch perfekt abschließen kann. Ich glaube, wir können nach 65 Minuten sagen, wer Man of the Match ist.“