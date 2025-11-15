Karl nach Debüt-Doppelpack: "Perfekt gelaufen"

SID 15.11.2025 • 06:02 Uhr Jahrelang waren Bayern-Profis in der deutschen U21 eher eine Seltenheit, nun drücken ihr gleich zwei ihren Stempel auf.

Lennart Karl winkte seiner Familie auf der Tribüne zu, Tom Bischof schnappte sich sofort den Spielball: Nach ihren "fünf Traumtoren" für die deutsche U21 war den beiden Jungstars von Bayern München der Stolz deutlich anzusehen. "Das ist perfekt gelaufen. U21-Debüt, zwei Tore, sehr gute Leistung von der Mannschaft, gute Leistung von mir", sagte der erst 17 Jahre alte Karl nach dem 6:0 (2:0) gegen Malta im fränkischen Fürth bei Sat.1.

Jahrelang waren Profis des deutschen Rekordmeisters im wichtigsten Nachwuchsteam des DFB eher eine Seltenheit - bei den drei Titelgewinnen 2009, 2017 und 2021 gehörte kein einziger Münchner zum Aufgebot. Nun aber drücken gleich zwei Bayern der Mannschaft ihren Stempel auf.

Vor allem Karl strahlte daher. "Es macht einfach Spaß, mit der Truppe zu spielen. Ich habe mich viel getraut, es hat alles gepasst", sagte der Schüler, der noch am Donnerstag im DFB-Quartier in Herzogenaurach eine Klausur hatte schreiben müssen. "Ich glaube, ich habe eine 2 oder 1 geschrieben, in Englisch. Dann klappt auch alles auf dem Platz", sagte der Jungstar.

Karl ist nach seinen Treffern in der 37. und 67. Minute nun der zweitjüngste Torschütze und zudem der drittjüngste Spieler der deutschen U21-Geschichte - beide Listen werden von Youssoufa Moukoko angeführt. "Es freut mich, dass Lennart sofort ein gutes Spiel gemacht hat und dieses Spiel mit Toren belohnen konnte", sagte Trainer Antonio Di Salvo: "Das war ein sehr gutes Debüt. Aber er ist ein junger Bursche, der noch viel lernen muss."