Owomoyela überrascht mit spezieller Kahn-Anekdote

Zweimal Deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger und elf Länderspiele. Patrick Owomoyela erlebte in seiner Karriere so einiges.
Owomoyela verrät Kahn-Anekdote
Speziell zu Beginn seiner Laufbahn erlebte er aber auch Momente, in denen er vor Ehrfurcht fast erstarrte, wie er im neuen Podcast SPORT1 Deep Dive erklärte.
Seine Anfangszeit im DFB-Team, als er als Spieler von Aufsteiger Arminia Bielefeld kurz nach seinem Bundesliga-Debüt erstmals nominiert wurde, sei besonders gewesen.
„Ich kam dann da in Frankfurt an und auf dem Flur standen dann Kahn, Ballack und Co. - ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll“, erzählte Owomoyela über seine erste Nominierung.
Ersten Momente im DFB-Team? „Das war unfassbar“
Ganz besonders sei die erste Begegnung mit „Titan“ Kahn gewesen, wie er lachend gestand: „Ich war kurz davor, Oliver Kahn zu siezen, weil das für mich so eine Lichtgestalt des deutschen Fußballs war. Jetzt war ich aber eben sein Mannschaftskollege.“
„Für das Kind aus der Lenzsiedlung, das nie etwas hatte, war das etwas Besonderes, plötzlich im Kreis der Nationalmannschaft neben den großen Gestalten des Fußballs. Das war unfassbar“, erinnerte sich Owomoyela.
Die Ehrfurcht vor den großen Stars sei dann aber sehr schnell verschwunden, weil seine Teamkollegen es ihm einfach gemacht hätten: „Das war wirklich super“, so Owomoyela abschließend.