Sané-Förderer kritisiert Nagelsmann: "Hätte es anders gemacht"

Luca Utz 13.11.2025 • 12:36 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann hat öffentlich mit deutlichen Ansagen an Leroy Sané überrascht. Ein früherer Coach sieht diese Herangehensweise kritisch.

Leroy Sanés erster Profitrainer Jens Keller, der den Galatasaray-Star bereits in Schalkes U17 betreute, hat Julian Nagelsmann für die Aussagen über seinen ehemaligen Schützling kritisiert.

„Ich vermute, dass Julian Nagelsmann ihn kitzeln wollte, aber ich hätte es anders gemacht“, sagte Keller bei Sky: „Es ist nicht meine Art, über die Öffentlichkeit zu kommunizieren und den Druck so zu erhöhen. Leroy ist zwar ein lockerer Typ, aber trotzdem sehr sensibel.“

Öffentliche Ansage an Sané wirksam?

Keller, unter dem Sané 2014 sein Profidebüt gefeiert hatte, bezweifelte, „ob öffentliche Äußerungen hilfreich für seine Leistungen sind.“ So habe der Ex-Schalker „früher zwar auch ab und zu eine Ansage gebraucht, aber nicht in der Öffentlichkeit“.

Der 54-Jährige betonte: „Man kann ihm unter vier Augen die Meinung sagen, und er nimmt das auch an.“

Der Bundestrainer hatte auf der DFB-Pressekonferenz am Montag unter anderem verlauten lassen, dass der 29-Jährige es deutlich schwerer hätte, wenn es mehr Auswahl auf seiner Position geben würde.

Keller glaubt an Sanés Mehrwert für die DFB-Auswahl

„Er weiß, dass es nicht unendlich viele Chancen gibt, sich auf Nationalmannschaftsebene zu beweisen. Das habe ich ihm auch offen gesagt“, warnte Nagelsmann. Zuvor hatte der 38-Jährige den Flügelspieler seit seinem Wechsel in die Türkei nicht mehr nominiert.

Keller ist währenddessen davon überzeugt, dass Sané immer noch einen großen Mehrwert für die deutsche Nationalmannschaft bringt. So gebe es „kaum jemanden in Deutschland, der so einen guten linken Fuß hat, der so einen Speed hat, der in die Tiefe geht und die Bälle fordert.“

„Hat letzte Saison bei Bayern noch super Spiele gemacht“

Dennoch habe es der ehemalige Bayern-Star in der Öffentlichkeit außergewöhnlich schwer: „Wenn er mal keine Leistung bringt, wird das fast immer relativ kritisch gesehen. Er hat aber auch letzte Saison bei Bayern noch super Spiele gemacht.“