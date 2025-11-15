U17-WM: Deutschland vs. Burkina Faso heute live im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker

SPORT1 15.11.2025 • 12:30 Uhr Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft im ersten K.o.-Spiel der WM auf Burkina Faso. SPORT1 erklärt, wo Sie das Duell der DFB-Junioren verfolgen können.

Für die deutsche U17-Nationalmannschaft beginnt am Samstag bei der WM in Katar die K.o.-Phase. Das Team von Bundestrainer Marc-Patrick Meister trifft ab 15.45 Uhr im Sechzehntelfinale auf Burkina Faso.

Verzichten müssen die DFB-Junioren dabei auf einen Spieler, der im bisherigen Turnierverlauf geglänzt hatte: Der Frankfurter Außenverteidiger Niklas Scheller fällt wegen einer Hüftverletzung für den Rest der WM aus.

U17-WM: Hier können Sie Deutschland vs. Burkina Faso heute live verfolgen

TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: FIFA+

FIFA+ Ticker: SPORT1.de

Er wisse, betonte Meister, „dass meine Mannschaft gefestigt ist und alles Mögliche versuchen wird, um diesen Ausfall zu kompensieren“.

Deutschland geht mit Rückenwind in die Partie gegen Burkina Faso. Nach zwei Unentschieden gegen Kolumbien und Nordkorea (beide 1:1) fuhr die DFB-Elf gegen El Salvador einen 7:0-Sieg ein - und qualifizierte sich als Gruppensieger für die K.o.-Phase.

Auf die DFB-Junioren wartet „ein echter Gradmesser“

Der kommende Gegner aus Afrika landete in der Gruppe I nach einer Niederlage gegen die USA (0:1) und mit Siegen gegen Tadschikistan (2:0) und Tschechien (2:1) mit sechs Zählern auf Rang zwei.

„Burkina Faso ist eine kämpferisch sehr starke, diszipliniert im Block verteidigende Mannschaft“, blickte DFB-Trainer Meister auf das Duell. „Sie spielt sehr direkt - ähnlich wie Kolumbien - und wird ohne große Umwege unsere Defensive wann immer möglich beschäftigen. Es ist ein echter Gradmesser für uns.“