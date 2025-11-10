Newsticker
U17-WM: Deutschland vs. El Salvador heute live im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker

Endspiel für deutsche U17

SPORT1
Bei der U17-WM in Katar geht es für die deutsche Mannschaft im letzten Gruppenspiel um viel. SPORT1 zeigt, wie Sie die Partie verfolgen können.

Nach zwei Punkten aus zwei Spielen steht die deutsche U17 bei der WM in Katar bereits unter Druck. Zum Abschluss der Gruppenphase geht es heute (ab 14.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den Underdog El Salvador.

Das deutsche Team von Trainer Marc-Patrick Meister ist jedoch gewarnt, denn El Salvador trotzte Kolumbien ein 0:0 ab. Bei einem Sieg wäre das DFB-Team sicher weiter, da sich Nordkorea (4 Punkte) und Kolumbien (2) im Parallelspiel gegenseitig Punkte klauen. Auch die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.o.-Runde ein.

U17-WM: Hier können Sie Deutschland vs. El Salvador heute live verfolgen

  • TV: Sky Sport News
  • Stream: FIFA+
  • Ticker: SPORT1.de

Deutschland hatte zum Auftakt 1:1 gegen Kolumbien gespielt. Das gleiche Ergebnis gab es auch gegen Nordkorea.

Nun muss das Team um Bayern-Juwel Wisdom Mike dringend dreifach punkten, um sich nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz verlassen zu müssen.

