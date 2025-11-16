U17-WM: DFB-Coach zerlegt Team nach Aus

Johannes Vehren 16.11.2025 • 15:08 Uhr Die deutsche U17-Nationalmannschaft scheidet bei der WM überraschend gegen Burkina Faso aus. Trainer Marc-Patrick Meister nimmt nach dem Debakel kein Blatt vor den Mund.

Rumms! DFB-U17-Trainer Marc-Patrick Meister hat zum blamablen Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale gegen Burkina Faso (0:1) deutliche Worte gefunden. Er ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.

„Mit einem schlechten Einstieg ins Spiel und ohne Steigerung über die komplette Spielzeit hinweg gehörst du nicht zu den besten 16 Mannschaften“, kritisierte Meister.

Deutschland raus! „Ernüchternd und enttäuschend“

Er fügte hinzu: „Auch wenn es mit etwas Glück möglich gewesen wäre, uns über das späte Abseitstor ins Elfmeterschießen zu retten, wäre dies maximal schmeichelhaft gewesen.“

Seiner Meinung nach hätte sein Team keinen guten Fußball gespielt und „diese Feststellung ist sehr ernüchternd und enttäuschend“.

DFB-Team schon bei der EM mit Vorrunden-Aus

Meister betonte: „Wir können es aber beim Namen nennen: Die Leistung hat nicht dazu gereicht, um unseren Gegner auch nur ansatzweise ernsthaft zu bedrohen.“ Dementsprechend logisch sei das Ausscheiden gewesen.