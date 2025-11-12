Lennart Karl formuliert klaren Anspruch

Felix Kunkel 12.11.2025 • 19:25 Uhr Lennart Karl macht keinen Hehl daraus, dass er auch bei der deutschen U21 auf Spielzeit pocht. Der Bayern-Youngster verrät zudem, wie er von seiner Nominierung erfuhr.

Shootingstar Lennart Karl geht mit großen Ambitionen in seine ersten Länderspiele mit der deutschen U21-Nationalmannschaft. „Auch als jüngerer Spieler habe ich den Anspruch an mich selbst, von Anfang an zu spielen“, betonte der 17 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern im Interview mit dfb.de.

Die Spielzeit müsse er sich allerdings „erst erarbeiten“, erklärte Karl: „Ich will meine Stärken zeigen und an meinen Schwächen arbeiten.“

Ein Sprung ins kalte Wasser sei seine erstmalige Nominierung für die U21-Auswahl nicht. „Ich fühle mich super aufgenommen, da ich ein paar Jungs auch gut kenne - Tom Bischof, Noel Aseko oder Arijon Ibrahimović zum Beispiel. Die Situation ist ähnlich zu der im Verein. Beim FC Bayern habe ich den Sprung zu den Profis auch etwas früher geschafft. Es passt also alles“, führte Karl aus.

So erfuhr Karl von seiner Nominierung

Den Anruf von U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo habe der junge Münchner zunächst verpasst, da er für eine Routineuntersuchung beim Arzt gewesen sei, verriet Karl: „Also habe ich zurückgerufen, und dann hat mir Toni ausgerichtet, dass ich mir die Nominierung für die kommenden U21-Länderspiele aufgrund meiner Leistungen beim FC Bayern München verdient habe.“

Karl hatte zuletzt in der U17-Nationalmannschaft gespielt und in 13 Partien insgesamt sieben Tore und sechs Vorlagen beigesteuert. Beim FC Bayern hatte er unter Trainer Vincent Kompany sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League bereits getroffen.

„Die meisten meiner Gegenspieler wissen bereits, dass ich auch gerne nach innen ziehe“, sagte Karl über seinen Spielstil und schob lachend hinterher: „Irgendwie komme ich manchmal trotzdem vorbei.“ Arbeiten könne er noch an seinem ersten Kontakt mit rechts.

Eine seiner Stärken sei „keine Angst vor Gegenspielern zu haben - egal, wie alt diese sind. Natürlich habe ich vor allen Gegenspielern Respekt, dennoch versuche ich, immer ganz normal Fußball zu spielen. So kann man seine Qualitäten am besten zeigen.“

Karl: In den ersten Monaten „nicht viel geredet“

Als Idol bezeichnet der Youngster Superstar Lionel Messi, er schaut sich aber auch einiges von den Profis des FC Bayern ab: „Ich lerne sehr viel von meinen offensiven Mitspielern. Gerade was die Bewegungen von Michael Olise und Luis Díaz betrifft.“