WM 2026: Nächster WM-Test fix! DFB findet Ersatzgegner

SID 15.12.2025 • 11:12 Uhr Die „Black Stars“ mit Nationalcoach Otto Addo springen für die Elfenbeinküste ein. Damit steht der deutsche Fahrplan bis zur WM.

Der gewünschte Ersatz ist gefunden, der Weg zur WM klar: Die deutsche Nationalmannschaft wird zu Beginn des Turnierjahres gegen Ghana testen. Der viermalige Afrikameister springt am 30. März (20.45 Uhr) in Stuttgart für Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste) ein. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

Der DFB hatte sich um einen Ersatz bemühen müssen, weil die Elfenbeinküste bei der WM-Auslosung am 5. Dezember als Gruppengegner der Auswahl von Julian Nagelsmann festgelegt worden war. Ghana wird vom früheren Bundesligaprofi Otto Addo trainiert und hatte sich ebenfalls für die WM qualifiziert.

„Wir freuen uns sehr auf das Duell mit Ottos Mannschaft“, sagte Nagelsmann und ergänzte: „Ihr starkes Umschaltspiel kann uns einen Vorgeschmack auf das WM-Gruppenduell mit der Elfenbeinküste geben.“

WM 2026: Deutscher Fahrplan steht fest

Mit dem neuen Gegner steht der Fahrplan bis zum XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada 2026 (11. Juni bis 19. Juli). Drei Tage vorher ist die Schweiz in Basel der erste Gegner im WM-Jahr. Am 31. Mai geht es in Mainz gegen Finnland, am 2. Juni reist die Nationalmannschaft in die USA. Dort ist der Co-Gastgeber am 6. Juni in Chicago der Kontrahent bei der Generalprobe für das Turnier.

Dieses startet für die DFB-Elf am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao. Weitere Gegner in Gruppe E sind am 20. Juni in Toronto die Elfenbeinküste und fünf Tage später in East Rutherford Ecuador.