WM-Auslosung: Deutschland muss umplanen

Johannes Behm, Manfred Sedlbauer
Nach der Gruppen-Auslosung muss der DFB umplanen. Das für 2026 angedachte Testspiel gegen die Elfenbeinküste soll abgesagt werden.

Der DFB muss nach der Auslosung der WM-Gruppen umplanen. Das für März 2026 geplante Testspiel gegen Afrika-Cup-Sieger Elfenbeinküste wird laut SPORT1-Informationen abgesagt!

Schließlich hat die Auslosung der WM-Gruppen am Freitag in Washington D.C. ergeben, dass Deutschland in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft auf die Ivorer treffen wird.

Um zu vermeiden, dass der DFB auch noch im Vorfeld der WM auf die Elfenbeinküste trifft, soll der für den 30. März geplante Heim-Test abgesagt werden. Der DFB wird sich deswegen auf die Suche nach einem Ersatzgegner für das angedachte Spiel in Stuttgart begeben.

WM 2026: Das sind Deutschlands Gruppen-Gegner

Neben der Elfenbeinküste hat Deutschland Ecuador (Lostopf 2) und Curacao (Lostopf 4) zugelost bekommen. Das Auftaktduell steigt gegen Inselstaat Curacao, zum Abschluss geht es gegen die Südamerikaner. Die WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Das Duell gegen die Elfenbeinküste war Anfang September angekündigt worden. Im selben Zuge hatte der DFB verkündet auch ein Testspiel gegen Finnland (31. Mai in Mainz). Diesem Duell steht nichts im Wege.

