Klare Klinsmann-Forderung: "Du brauchst ihn bei der WM"

Felix Kunkel 24.12.2025 • 09:13 Uhr Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann spricht sich mit Nachdruck für eine WM-Teilnahme von Niclas Füllkrug aus. Auf die Qualitäten des Angreifers könne das DFB-Team nicht verzichten.

Geht es nach Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann, dann muss Julian Nagelsmann auf jeden Fall Stürmer Niclas Füllkrug mit zur WM 2026 nehmen.

„Du brauchst Niclas Füllkrug bei der WM. Du brauchst einen Typ wie ihn, der in der Box seinen Job macht, ob du ihn jetzt die letzten 15 oder 20 Minuten reinschmeißt oder von Anfang an“, betonte der Welt- und Europameister im Interview mit Sky.

Klinsmann lobte die Qualitäten von Füllkrug, der sein bislang letztes Länderspiel - auch verletzungsbedingt - im Juni absolviert hatte. „Er zieht immer zwei Innenverteidiger auf sich. Er forciert immer wieder Fehler der gegnerischen Hintermannschaft“, erklärte der frühere Profi.

Klinsmann: Füllkrug muss zur WM

Im Angriffszentrum der Nationalmannschaft ist derzeit Nick Woltemade gesetzt, was Klinsmann nachvollziehen kann: „Er spielt eine klasse Saison bei Newcastle. Unglaublich, was der Kerl da leistet im Moment. Aber ich glaube, dass Niclas auf jeden Fall ein Typ ist, den du dabeihaben musst.“

Füllkrug kam in der Premier League bei West Ham United zuletzt kaum zum Einsatz, hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Der Stürmer war im Sommer 2024 für 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel gewechselt.

Milan? „Dieser Schritt kann nur gut sein“

Nun steht er kurz vor einem Wechsel zum italienischen Traditionsklub AC Mailand. Nach übereinstimmenden Medienberichten leiht Milan den 32 Jahre alten Torjäger zunächst bis zum Saisonende aus, anschließend soll sich der italienische Ex-Meister eine Kaufoption gesichert haben.