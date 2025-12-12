WM 2026: DFB bedauert hohe Ticketpreise

SID 12.12.2025 • 13:16 Uhr Der DFB bedauert die hohen Ticketpreise bei der WM 2026. Der Verband hat aber keinen Einfluss auf die Kosten.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bedauert die hohen WM-Ticketpreise für die Fans der Nationalmannschaft. „Die WM ist von Deutschland aus gesehen weit weg und ein Besuch ist ohnehin mit größerem Aufwand und hohen Reisekosten verbunden. Auch deshalb hätten wir uns für unsere Fans insgesamt günstigere Tickets gewünscht“, sagte Andreas Rettig dem SID.

Der DFB-Geschäftsführer betonte, dass der Verband kein Mitspracherecht bei den Preisen hatte. „Die Eintrittspreise legt allein die FIFA fest, darauf hat der DFB keinen Einfluss. Wir sind wenige Stunden vor Bewerbungsstart lediglich über die Preise informiert worden“, sagte Rettig.

Die XXL-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanda (11. Huni bis 19. Juli) wird für die Fans teuer. Mindestens 155 Euro kostet der Auftakt des viermaligen Weltmeisters in Houston gegen Curacao. Für alle möglichen DFB-Spiele müssen die Anhänger bis zu 5975 Euro hinblättern. Hinzu kommen die Kosten für Flüge und Unterkünfte.

Entsetzen wegen „horrenden Ticketpreisen“

Die Fanorganisation Football Supporters Europe (FSE) hat sich am Donnerstag „entsetzt“ angesichts der „horrenden Ticketpreise“ in der nächsten Verkaufsphase für die WM gezeigt. Daher fordert FSE den Weltverband FIFA auf, den Verkauf über die beteiligten Nationalverbände „unverzüglich einzustellen“.