Finale für 3580 Euro! Ärger über "horrende" WM-Preise immer größer

SID 11.12.2025 • 16:47 Uhr Die Preise für die WM 2026 sprengen alle Grenzen - auch für die deutschen Anhänger. Eine Fanorganisation übt scharfe Kritik.

Mindestens 155 Euro für den WM-Auftakt gegen Curacao, 3580 Euro für das Finale - und bis zu 5975 Euro für alle möglichen DFB-Partien.

Die Fanorganisation Football Supporters Europe (FSE) hat sich am Donnerstag „entsetzt“ angesichts der „horrenden Ticketpreise“ in der nächsten Verkaufsphase für die Fußball-WM 2026 gezeigt.

Daher fordert FSE den Weltverband FIFA auf, den Verkauf über die beteiligten Nationalverbände „unverzüglich einzustellen“.

Seit Donnerstagnachmittag läuft die nächste Bewerbungsphase für Tickets - auch für die Fans des DFB-Teams. Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) stehen wie allen teilnehmenden Nationalverbänden pro Spiel acht Prozent der jeweiligen Netto-Stadionkapazität zur Verfügung.

Fußball-WM: Günstigste Kategorie stehen deutschen Fans nicht zur Verfügung

Die Kontingente für die WM-Teilnehmer werden mit einem Festpreis angeboten, die von der FIFA beworbene Kategorie 4 (ab 60 US-Dollar) ist darin aber nicht enthalten.

Dass die günstigste Preiskategorie den „treuesten Fans über ihre Nationalverbände nicht zugänglich“ sein werde, sei ein „ungeheurer Verrat an der Tradition der Weltmeisterschaft und ignoriert den Beitrag der Fans zu diesem Spektakel“, schrieb FSE in dem Statement am Donnerstag.

Es brauche nun „Konsultationen mit allen betroffenen Parteien“, dazu müssten Ticketpreise sowie die Kategorienverteilung überprüft werden.

Deutsche Fans müssen tief in die Kasse greifen

Bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko müssen deutsche Fans tief in die Tasche greifen. Für das erste Spiel gegen Curacao in Houston (14. Juni, 12.00 OZ/19.00 MESZ) stehen dem DFB beispielsweise insgesamt 4307 Tickets zur Verfügung, allerdings nur 2153 Karten in der günstigsten verfügbaren Kategorie. Die teuersten Karten für den Auftakt kosten 430 Euro.

Gegen die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) in Toronto (20. Juni, 16.00 OZ/22.00 MESZ) gehen insgesamt 2452 Tickets von rund 190 bis 515 Euro in den Verkauf. Zum Abschluss gegen Ecuador in New York/New Jersey (25. Juni, 16.00 OZ/22.00 MESZ) sind es wieder 4826 Tickets zwischen etwa 230 und 600 Euro. Die Preise für ein mögliches Finale am 19. Juli 2026 liegen im DFB-Kontingent zwischen 3580 und 7430 Euro pro Ticket.