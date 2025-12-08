"Stuss": Klare Absage an Wagner

Bernd Neuendorf hat eine Rückkehr von Sandro Wagner zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) kategorisch ausgeschlossen. Der DFB-Präsident sprach sich nach Wagners Aus beim FC Augsburg deutlich gegen ein Comeback des früheren Co-Trainers von Julian Nagelsmann aus.
Klare Absage an Wagner
In der Bild Sport Show wurde Neuendorf in der Rubrik „Stimmt oder Stuss?“ mit der These konfrontiert, er hole Wagner nach dessen Entlassung zum DFB zurück. „Das ist Stuss“, entgegnete Neuendorf mit einem Grinsen.
Neuendorf spricht sich gegen DFB-Comeback von Wagner aus
Er begründete diese klare Absage mit dem Vertrauen in die aktuelle Konstellation an der Seitenlinie. „Wir haben ein supertolles Trainerteam“, betonte der 64-Jährige.
„Ein halbes Jahr vor einer WM tut man gut daran, eine gewisse Ruhe in den Verband zu bekommen. Jetzt die Pferde zu wechseln, wäre sehr schlecht“, ergänzte Neuendorf. „Ganz davon abgesehen, dass Julian Nagelsmann und unsere Co-Trainer auch einen tollen Job machen. Wir vertrauen voll auf deren Expertise.“
Wagner war fast zwei Jahre als Assistent von Nagelsmann tätig, nach dem Final Four in der Nations League im vergangenen Sommer verabschiedete er sich, um den nächsten Schritt als Cheftrainer gehen zu wollen.
FCA-Boss erklärt Wagner-Aus
Sein Engagement beim FC Augsburg endete allerdings vergangene Woche vorzeitig. Beim DFB rückte Benjamin Hübner im Sommer neu in den Trainerstab.
FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hatte sich am Sonntag im DOPPELPASS auf SPORT1 ausführlich zum Aus von Wagner geäußert und dabei eine Lanze für den 38-Jährigen gebrochen: „Von Sandro Wagner wird teilweise ein Bild transportiert, das ihm nicht gerecht wird. Er ist ein toller Mensch.“