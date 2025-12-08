"Stuss": Klare Absage an Wagner

Maximilian Lotz 08.12.2025 • 10:39 Uhr DFB-Präsident Bernd Neuendorf schiebt einer Rückkehr von Sandro Wagner einen Riegel vor.

Bernd Neuendorf hat eine Rückkehr von Sandro Wagner zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) kategorisch ausgeschlossen. Der DFB-Präsident sprach sich nach Wagners Aus beim FC Augsburg deutlich gegen ein Comeback des früheren Co-Trainers von Julian Nagelsmann aus.

In der Bild Sport Show wurde Neuendorf in der Rubrik „Stimmt oder Stuss?“ mit der These konfrontiert, er hole Wagner nach dessen Entlassung zum DFB zurück. „Das ist Stuss“, entgegnete Neuendorf mit einem Grinsen.

Neuendorf spricht sich gegen DFB-Comeback von Wagner aus

Er begründete diese klare Absage mit dem Vertrauen in die aktuelle Konstellation an der Seitenlinie. „Wir haben ein supertolles Trainerteam“, betonte der 64-Jährige.

„Ein halbes Jahr vor einer WM tut man gut daran, eine gewisse Ruhe in den Verband zu bekommen. Jetzt die Pferde zu wechseln, wäre sehr schlecht“, ergänzte Neuendorf. „Ganz davon abgesehen, dass Julian Nagelsmann und unsere Co-Trainer auch einen tollen Job machen. Wir vertrauen voll auf deren Expertise.“

Wagner war fast zwei Jahre als Assistent von Nagelsmann tätig, nach dem Final Four in der Nations League im vergangenen Sommer verabschiedete er sich, um den nächsten Schritt als Cheftrainer gehen zu wollen.

FCA-Boss erklärt Wagner-Aus

Sein Engagement beim FC Augsburg endete allerdings vergangene Woche vorzeitig. Beim DFB rückte Benjamin Hübner im Sommer neu in den Trainerstab.