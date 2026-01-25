Nagelsmann heiratet seine Lena offenbar heimlich

SID 25.01.2026 • 09:49 Uhr Der Bundestrainer hat am Wochenende offenbar seine Partnerin Lena Wurzenberger geheiratet. Die Feier fand wohl im Familienkreis in Leogang statt.

Julian Nagelsmann (38) hat zum Start ins WM-Jahr offenbar geheiratet. Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe der Fußball-Bundestrainer seiner Partnerin Lena Wurzenberger (33) am Samstag das Ja-Wort gegeben.

Die Hochzeit soll im Hotel Forsthofgut in Leogang im Salzburger Land im engsten Familienkreis gefeiert worden sein.

Nagelsmann hatte 2018 erstmals geheiratet, aus der Ehe mit seiner ersten Frau bringt er zwei Kinder mit. Mit der Journalistin Wurzenberger ist Nagelsmann seit 2022 liiert.

So geht es für Nagelsmann sportlich weiter

Sportlich wird es für den Bundestrainer im Frühjahr wieder ernst. Am 19. März nominiert Nagelsmann seinen ersten Kader des WM-Jahres, dann stehen die Tests am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana an.