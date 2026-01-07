El Mala denkt "aktuell nicht" an die WM

Bis zu einer möglichen Teilnahme an der Fußball-WM im Sommer sieht Shootingstar Said El Mala noch einen weiten Weg vor sich. An das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko denke er „aktuell nicht“, sagte der Profi des 1. FC Köln laut kicker in einem gemeinsamen Interview mit mehreren Medien.
El Mala spricht über WM-Chancen
„Wir haben noch viele Spiele vor uns und ich muss der Mannschaft helfen. Ich muss hier Leistung bringen, um überhaupt in Frage zu kommen. Solange ich hier keine Leistung bringe, brauchen wir auch nicht über die WM zu reden“, wurde El Mala mit Blick auf seine WM-Chancen deutlich.
El Mala erzielte in seiner ersten Bundesliga-Saison bislang sechs Tore in 15 Spielen und spielte sich damit auch schnell in den Fokus der Nationalmannschaft.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den gebürtigen Krefelder im November erstmals für das deutsche Nationalteam nominiert. Einen regelmäßigen Austausch mit Nagelsmann gibt es laut El Mala nicht.
El Mala über überraschende Debütsaison und Verbesserungspotenzial
Insgesamt könne er auf sein erstes Halbjahr beim FC „ein bisschen stolz“ sein. „Mein Ziel war es, anzukommen und Bundesliga zu spielen. Es ist schneller passiert als gedacht - aber umso besser“, sagte El Mala.
Auf die Frage, ob er überrascht gewesen sei, dass er teilweise spielerisch gestandene Bundesliga-Profis stehen lassen könne, sagte er: „Ja, definitiv. Das habe ich mir schon anders vorgestellt. Ich habe es nicht so erwartet.“
Luft nach oben sieht der 19-Jährige in seinem Defensivverhalten - auch im Hinblick auf weitere mögliche Nominierungen für das DFB-Team. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mich in diesem Bereich noch verbessern muss“, sagte El Mala: „Das stimmt, und ich arbeite daran. Das geht nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit wird es immer besser.“