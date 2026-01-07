El Mala denkt "aktuell nicht" an die WM

SID 07.01.2026 • 19:46 Uhr Senkrechtstarter Said El Mala staunt über sein erstes Bundesliga-Halbjahr. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft bleibt er aber zurückhaltend.

Bis zu einer möglichen Teilnahme an der Fußball-WM im Sommer sieht Shootingstar Said El Mala noch einen weiten Weg vor sich. An das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko denke er „aktuell nicht“, sagte der Profi des 1. FC Köln laut kicker in einem gemeinsamen Interview mit mehreren Medien.

„Wir haben noch viele Spiele vor uns und ich muss der Mannschaft helfen. Ich muss hier Leistung bringen, um überhaupt in Frage zu kommen. Solange ich hier keine Leistung bringe, brauchen wir auch nicht über die WM zu reden“, wurde El Mala mit Blick auf seine WM-Chancen deutlich.

El Mala erzielte in seiner ersten Bundesliga-Saison bislang sechs Tore in 15 Spielen und spielte sich damit auch schnell in den Fokus der Nationalmannschaft.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den gebürtigen Krefelder im November erstmals für das deutsche Nationalteam nominiert. Einen regelmäßigen Austausch mit Nagelsmann gibt es laut El Mala nicht.

El Mala über überraschende Debütsaison und Verbesserungspotenzial

Insgesamt könne er auf sein erstes Halbjahr beim FC „ein bisschen stolz“ sein. „Mein Ziel war es, anzukommen und Bundesliga zu spielen. Es ist schneller passiert als gedacht - aber umso besser“, sagte El Mala.

Auf die Frage, ob er überrascht gewesen sei, dass er teilweise spielerisch gestandene Bundesliga-Profis stehen lassen könne, sagte er: „Ja, definitiv. Das habe ich mir schon anders vorgestellt. Ich habe es nicht so erwartet.“