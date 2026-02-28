Bundesliga-Talent hat die Wahl: Muss Nagelsmann jetzt reagieren?

Niklas Senger 28.02.2026 • 09:05 Uhr Kann der DFB Augsburg-Talent Noahkai Banks abwerben? Trotz einer Nominierung für die USA ist die Entscheidung des Youngsters noch nicht gefallen. Ein Experte hat eine klare Meinung.

Noahkai Banks ist beim FC Augsburg eines der Gesichter des Aufschwungs. Beim 2:0-Sieg gegen den 1. FC Köln verbuchte der Senkrechtstarter die erste Vorlage seiner Bundesligakarriere.

Mutig schnappte sich der 19 Jahre alte Innenverteidiger die Kugel und steckte nach einem traumhaften Solo im Strafraum auf Rodrigo Ribeiro durch, der mit der Hacke verwandelte.

Die Szene steht sinnbildlich für den Durchbruch von Banks in der laufenden Saison und unterstreicht, warum gleich zwei Nationalmannschaften um den talentierten Verteidiger kämpfen.

Als gebürtiger Hawaiianer spielte Banks seit der U17 für die Auswahl der USA und wurde im September erstmals für die A-Nationalelf nominiert – das Debüt blieb aber aus. Aus diesem Grund darf sich auch der DFB weiter Hoffnungen machen, das Talent abzuwerben.

„Nichts überhasten“: DFB bei Banks wohl weiter im Rennen

„Ich habe mit beiden Nationalmannschaften ein bisschen Kontakt und bin gerade am Entscheiden“, erklärte Banks nach dem Spiel am Freitagabend bei Sky und sagte: „Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich bin 19 und will da nichts überhastet entscheiden, vor allem, weil ich hoffentlich noch eine lange Karriere vor mir habe.“

Weiter schilderte Banks: „Ich fühle mich zu beiden Nationen hingezogen. Da ist mein Stiefvater, mit dem bin ich in Deutschland groß geworden. Mein richtiger Vater wohnt noch in Amerika. Deswegen bin ich da ein bisschen zwiegespalten und muss mit der Familie schauen, was am Ende die beste Entscheidung ist.“

Laut TV-Experte Thomas Hitzlsperger müsse der DFB nun jedoch schnell aktiv werden. „An Julian Nagelsmanns Stelle wäre es wichtig, ihn jetzt zu nominieren“, forderte der ehemalige Nationalspieler, der meinte, es wäre „schade, wenn solche Talente nicht mehr verfügbar sind“.

WM? „Natürlich für jeden ein Traum“

Besonders mit Blick auf die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada könne Hitzlsperger aber verstehen, dass Banks‘ Entscheidung mit Blick auf einen möglichen Platz im Team der Gastgebernation keine leichte sei.

Für Banks, das betonte der Youngster selbst, spielt diese Perspektive allerdings keine zentrale Rolle: „Es ist bei mir so, dass ich es nicht von einer WM abhängig machen will. Man kann nie sagen, was in vier, fünf Jahren ist. Deswegen will ich es nicht auf ein Turnier festlegen, auch wenn eine WM natürlich für jeden ein Traum ist.“