DFB-Comeback? Das sagt Musiala

Stefan Kumberger , Maximilian Huber 21.02.2026 • 19:05 Uhr Jamal Musiala rechnet mit einer schnellen Rückkehr in den Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Bayern-Star möchte dem DFB-Team beim nächsten Lehrgang im März wieder zur Verfügung stehen.

Jamal Musiala kann sich eine schnelle Rückkehr in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft vorstellen.

Auf die Frage, ob es realistisch sei, im März bei den Testspielen gegen die Schweiz und gegen Ghana wieder zum deutschen Aufgebot zu gehören, antwortete der Bayern-Star: „Ich glaube schon. Wenn ich dort bin, will ich sehr viel Energie dazugeben.“

Musiala erreicht Meilenstein

Musiala hatte am Samstag beim 3:2-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt seine Rückkehr in die Startelf gefeiert. Mit 22 Jahren und 360 Tagen ist der DFB-Star nun der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte, der 100 Siege im deutschen Oberhaus erreicht hat.

Der Offensivspieler hatte sich im Sommer 2025 bei der Klub-WM in den USA schwer verletzt und war am 23. März vergangenen Jahres das letzte Mal für die DFB-Elf aufgelaufen (3:3 gegen Italien).