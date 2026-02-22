Effenberg im Doppelpass mit spannender Idee fürs DFB-Tor

Mette Bech 22.02.2026 • 16:02 Uhr Wer für die deutsche Nationalmannschaft als Torwart-Backup mit zur WM reisen darf, ist offen. Effenberg äußert sich am Sonntag im Doppelpass mit einem überraschenden Vorschlag.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg hat im Doppelpass einen weiteren Torwart-Kandidaten für das DFB-Team in den Fokus gerückt. Die Rede ist von HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes. „Das hat er sich verdient, dass er vielleicht sogar in das Blickfeld der Nationalmannschaft reinkommt – als Backup für die Weltmeisterschaft", meinte Effenberg.

Der deutsch-portugiesische Torhüter spielt aktuell seine siebte Saison beim Aufsteiger und verdient sich am Sonntagmorgen viel Lob von Effenberg. „Ich hatte die Idee, Heuer Fernandes als dritten Torwart zur WM mitzunehmen. Er würde sich zu 100 Prozent einfügen und er hat die Qualität. Da spricht nichts dagegen.“

HSV-Keeper entscheidender Faktor für das Team

In der laufenden Bundesligasaison kassierte der Hamburger Sportverein, mit Heuer Fernandes zwischen den Pfosten, bisher 32 Gegentore. Effenberg betonte, dass der 33-Jährige „ein ganz entscheidender Faktor für den HSV“ sei.

Im Hinblick auf eine mögliche Nationalmannschaft-Nominierung kommentierte der SPORT1-Experte, dass die nötige Qualität für das internationale Geschäft vorhanden sei und nichts gegen eine Nominierung spreche. „Ich glaube, dass Ferro gar nicht so weit weg ist“, beendete er seine Lobeshymne.

HSV-Sportdirektor Claus Costa, der zu Gast im Doppelpass war, reagierte auf Effenbergs Aussagen zustimmend. „Da habe ich absolut nichts dagegen. Ich würde mich für Ferro extrem freuen.“

Fernandes absolvierte bereits DFB-Trainingseinheit

Er stellte ebenfalls die Bedeutung des Keepers sowie das hohe Ansehen innerhalb des Teams in den Fokus. „Sein Wort hat Gewicht in der Gruppe. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben“, so Costa.

Gänzlich Neuland wäre das DFB-Team für HSV-Schlussmann nicht. 2021 sprang Fernandes in einem Training im Volkspark ein, als Stammtorwart Manuel Neuer aufgrund von Adduktorenprobleme ausfiel und auch Marc-André ter Stegen aussetzten musste.

Der damalige DFB-Trainer Hans-Dieter Flick hatte „Not am Mann“. Heuer Fernandes, der damals in seiner sportlichen Heimat erstmals mit dem DFB-Adler auf der Brust trainierte, freute sich über die Anfrage und bedankte sich im Anschluss beim DFB. „Auch wenn es nur eine Trainingseinheit gewesen ist, ist es natürlich etwas Besonderes im Kreise der Nationalmannschaft zu sein“, fasste er zusammen.