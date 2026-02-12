Havertz schon wieder verletzt: Nagelsmann kündigt Untersuchung an

SID 12.02.2026 • 22:37 Uhr Nach einer langwierigen Knieverletzung sollen es diesmal Muskelbeschwerden sein. Der Bundestrainer zeigt sich noch nicht besorgt.

Fußball-Nationalspieler Hai Havertz fällt beim FC Arsenal erneut verletzungsbedingt aus. Das bestätigte Teammanager Mikel Arteta unmittelbar vor dem Spiel des englischen Premier-League-Tabellenführers beim FC Brentford am Donnerstagabend.

Havertz (26) habe „ein leichtes Ziehen“ gespürt, die Ausfalldauer sei offen.

Havertz-Verletzung: Nagelsmann kündigt Untersuchung an

Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach am Rande der Nations-League-Auslosung in Brüssel von einem „kleinen“ Rückschlag. „Er hat jetzt noch mal eine Nachuntersuchung nächste Woche. Dann wissen wir im Detail, was ist“, sagte Nagelsmann. Generell glaube er nicht, dass der Stürmer für die Länderspiele Ende März in der Schweiz und gegen Ghana ausfallen werde.