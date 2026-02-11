Manuel Neuer mit unmissverständlicher Ansage zu WM - und Oliver Baumann

Niklas Senger 12.02.2026 • 00:49 Uhr Deutlicher kann eine Ansage kaum sein: Manuel Neuer sorgt für Klarheit in Sachen Weltmeisterschaft - obwohl die endlose Debatte ausgerechnet von Seiten des FC Bayern wieder angefacht wird.

Manuel Neuer wird bei der WM 2026 nicht im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen. Das bekräftigte der Bayern-Star nach dem 2:0-Sieg gegen RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals einmal mehr.

Die Frage, ob seine Entscheidung auch endgültig in Stein gemeißelt sei, beantwortete Neuer mit einem deutlichen: „Ja.“

Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte im Gespräch mit der Sport Bild wieder neue Brisanz in die Thematik gebracht. Neuer sei „nach wie vor der beste Torhüter, den wir in Deutschland haben“, stellte Hainer heraus und erklärte: „Ich persönlich finde, dass die Besten zur Weltmeisterschaft fahren sollen. Aber natürlich ist die entscheidende Grundvoraussetzung, was Manuel Neuer möchte.“

Neuer drückt Nachfolger Baumann die Daumen

Angesprochen auf die Hainer-Worte zögerte Neuer nicht, seinen klaren Willen zu untermauern. „Das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung und deshalb schmunzle ich da ein bisschen drüber“, sagte der 39-Jährige.

Neuers WM-Nachfolger im Tor des DFB-Teams könnte - auch nach der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen - Oliver Baumann heißen. „Er ist jetzt die Nummer eins und macht seinen Job sehr gut“, lobte Neuer den Keeper der TSG Hoffenheim auf SPORT1-Nachfrage.