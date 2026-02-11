Manuel Neuer mit unmissverständlicher Ansage zu WM - und Oliver Baumann

Manuel Neuer wird bei der WM 2026 nicht im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen. Das bekräftigte der Bayern-Star nach dem 2:0-Sieg gegen RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals einmal mehr.
Neuers unmissverständliche WM-Ansage
Die Frage, ob seine Entscheidung auch endgültig in Stein gemeißelt sei, beantwortete Neuer mit einem deutlichen: „Ja.“
Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte im Gespräch mit der Sport Bild wieder neue Brisanz in die Thematik gebracht. Neuer sei „nach wie vor der beste Torhüter, den wir in Deutschland haben“, stellte Hainer heraus und erklärte: „Ich persönlich finde, dass die Besten zur Weltmeisterschaft fahren sollen. Aber natürlich ist die entscheidende Grundvoraussetzung, was Manuel Neuer möchte.“
Neuer drückt Nachfolger Baumann die Daumen
Angesprochen auf die Hainer-Worte zögerte Neuer nicht, seinen klaren Willen zu untermauern. „Das sind natürlich schöne Worte, aber gerade er kennt ja meine Entscheidung und deshalb schmunzle ich da ein bisschen drüber“, sagte der 39-Jährige.
Neuers WM-Nachfolger im Tor des DFB-Teams könnte - auch nach der erneuten Verletzung von Marc-André ter Stegen - Oliver Baumann heißen. „Er ist jetzt die Nummer eins und macht seinen Job sehr gut“, lobte Neuer den Keeper der TSG Hoffenheim auf SPORT1-Nachfrage.
Nach der 1:5-Niederlage gegen den FC Bayern am Sonntag hatten sich die beiden Torhüter hinter den Kulissen unterhalten. „Wir haben einfach nur nach dem Spiel miteinander gequatscht. Es ist auch kein schöner Abend für ihn gewesen, wenn sie in der Höhe verlieren“, meinte Neuer und merkte an: „Aber grundsätzlich ist es so, dass er sehr gute Leistungen zeigt. Ich drücke ihm natürlich die Daumen und wünsche ihm nur das Beste.“