Karl? "Ich kann es nicht ganz nachvollziehen"

Julius Schamburg 27.03.2026 • 18:31 Uhr Lennart Karl steht für die beiden Testspiele gegen die Schweiz und Ghana erstmals im Kader der A-Nationalmannschaft. Eine Entscheidung, die Markus Babbel nicht nachvollziehen kann.

Markus Babbel hat die Entscheidung, Lennart Karl für die beiden Testspiele gegen die Schweiz und Ghana in die A-Nationalmannschaft zu berufen, kritisiert.

„Ganz ehrlich: Ich kann es nicht ganz nachvollziehen“, sagte Babbel vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei Pro7 Maxx.

Karl verpasst wichtige Spiele bei der U21-Auswahl

Dass Bundestrainer Julian Nagelsmann sich den Youngster wohl genauer anschauen will, kommentierte Babbel wie folgt: „Ganz ehrlich, du siehst ihn jede Woche bei Bayern München. Da spielt er mit den besten Spielern zusammen.“

Geht es nach dem Experten, sei Karl bei der U21 für den Moment besser aufgehoben. „Das sind auch so zwei Spiele, du musst dich erst noch qualifizieren“, meinte Babbel mit Verweis auf die beiden Quali-Spiele gegen Nordirland (LIVETICKER) und Griechenland (Dienstag, 18 Uhr).

Nach fünf Spieltagen liegt die deutsche Auswahl mit zwölf Punkten nur auf Platz zwei. Griechenland führt die Tabelle mit 15 Punkten an, nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die EM.