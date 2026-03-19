LIVE: DFB-Kader? Nagelsmann begründet seine Wahl

Johannes Behm 19.03.2026 • 14:54 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet den DFB-Kader und begründet seine Entscheidungen. SPORT1 hat die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen die beiden WM-Teilnehmer Schweiz (in Basel, 27. März) und Ghana (in Stuttgart, 30. März) verkündet – und dabei durchaus für Überraschungen gesorgt.

Die wohl größte Überraschung hört auf den Namen Pascal Groß. Bei der Begründung, warum der ehemalige BVB-Star wieder Teil des DFB-Kaders ist, geriet der Bundestrainer ins Schwärmen. Außerdem enthüllte Nagelsmann, wo er Debütant Lennart Karl mit seinem Anruf erwischte und verriet die Reaktion von Rückkehrer Anton Stach. SPORT1 hat die DFB-PK im Ticker zum Nachlesen.

+++ Darum ist Goretzkas Spielzeit nicht so wichtig +++

„Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, Leon das Gefühl zu vermitteln, trotz wenig Spielzeit, und das ist schon nochmal anders zu bewerten wie bei einem Tom Bischoff oder Lennart Karl oder Said El Mala. Leon hat ein gewisses Alter, er hat natürlich einen ganz anderen Erfahrungsschatz an Spielen auf jeglichem Niveau, wie jetzt die anderen drei genannten. Deswegen können wir auch Spielzeit und Spielzeit nicht miteinander vergleichen.“

+++ Der Grund für Nagelsmanns Goretzka-Garantie +++

„Wir haben schon eine besondere Historie aufgrund der EM, wo er natürlich super frustriert war, dass er nicht dabei war. Und in meinen Augen gab es damals sicher auch Kommunikationsthemen, die nicht optimal verlaufen sind. Wo man Dinge unterschiedlich interpretiert hat, die wir ausgeräumt haben. Und ich habe bewusst, mit der Aussage ihn auch zu stärken, ihm das Gefühl geben wollen: Er muss nicht zittern um die WM. Wenn er gesund ist, ist er dabei. Am Ende werden wir trotzdem entscheiden, wie der Verlauf im April und Mai ist. Da geht es aber rein um physiologische Themen. Natürlich wird er ein bisschen mehr spielen müssen als in einem sehr harten Februar, wo er ganz wenig gespielt hat. Rein aus physiologischen Gesichtspunkten, um in den USA auch bei der Hitze überhaupt viele Minuten auch sammeln zu können.“

+++ Nagelsmann erwischte Karl bei der Nachhilfe +++

„Lennart habe ich relativ schnell erreicht. Er war gerade bei der Nachhilfe. Deswegen ist er nicht gleich hingegangen, was mich schonmal zufrieden stimmt. Sonst hätte ich ihn auch geschimpft, wenn er da direkt drangegangen wäre. In dem Moment ist der Lehrer wichtiger als das, was der Bundestrainer sagt. Er hat sich gefreut: Einerseits, weil die Nachhilfe vorbei war. Und zweitens, weil er dabei ist. Da hat man zwei Gründe zur Freude.“

+++ Bei Urbig gerät der Bundestrainer ins Schwärmen +++

„Sie schätzen ihn auch alle sehr, weil er einfach Bock hat auf Training. Es sind viele Themen, die für ihn sprechen, dazu hat er in meinen Augen eine große Perspektive, wenn alles so weiter verläuft, im deutschen Fußball. Und auch da, wir wollen den jetzt einfach auch mal sehen. Wir wollen ihn dabei haben und schauen, wie er sich dann auch bei uns integriert. Bei Bayern weiß ich aus Gesprächen mit dem Trainer, dass er eine ganz ganz große Rolle in der Bayern-Mannschaft auch spielt in seinen jungen Jahren. Und die kann er bei uns jetzt auch zeigen und beweisen.“

+++ „Die Torwart-Thematik ist maximal entspannt“ +++

„Aber Noah und Finn können sich nichts vorwerfen lassen, die machen das alle gut. Wie ich schon oft gesagt habe: Die Torwart-Thematik ist maximal entspannt. Selbst wenn da drei ausfallen, haben wir noch drei top Torhüter dabei. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen.“

+++ Darum ist Urbig zum ersten Mal im DFB-Kader +++

„Es ist keine Entscheidung gegen die beiden (Atubolu & Dahmen). Wir haben uns für Jonas entschieden, weil: Er hat 25 Spiele gemacht und ist zweiter Torwart von so einem großen Klub, schon außergewöhnlich. Er hat für sein Alter eine extrem gute psychische Stabilität bewiesen. Kam in vielen Spielen rein und hat sofort performt. Hat CL gespielt. Und wenn du als Torwart in jedem Spiel zehn Bälle halten musst, hast du schon oft einen ganz guten Rhythmus. Bei ihm ist es dann oft so gewesen, er kam rein in einer totalen Dominanz und hat ein zwei Aktionen aus der kalten Hose, die er extrem gut bewältigt. Er ist ein sehr sehr guter Fußballer. Er hat natürlich eine super Verbindung zu vielen Spielern. Er kennt viele aus der U-Nationalmannschaft, er kennt diesen großen Bayern-Block, was sehr viel Wert für uns bringt, weil sie einfach eine gute Verbindung zueinander haben.“

+++ Nagelsmann-Lobeshymne über „Magnet“ Groß +++

„Pascal hat der Wechsel zu Brighton gutgetan. Er spielt dort jedes Spiel. Fabian Hürzeler hat es einmal gesagt, was ihn sehr gut beschreibt: Er macht andere Spieler besser. Er hat nicht ständig die Momente, wo man sagt: Wow, was hat der für Aktion. Er hat eine große Gabe, Menschen zu verbinden. Er ist immer ein verlängerter Arm des Trainers. Egal, ob er null oder 90 Minuten spielt. Weil er alles aufsaugt und dann auch vermitteln kann. Er hat einen sehr guten Draht zu Deniz Undav. Er hat aber auch einen sehr guten Draht zu einem Antonio Rüdiger und auf der anderen Seite zu einem Karim Adeyemi. Er kann mit allen, egal wie sie ticken. Er ist ein Magnet zwischen den Spielern. Er ist sehr selbstlos. Er stellt nichts mehr in den Fokus als die Mannschaft. Deswegen wird er uns gut tun. Auch das ist kein Freifahrtschein Richtung WM, weil er auch spielen muss.“

+++ Stach freute sich „euphorisch“ am Telefon +++

„Stachi hat den Weg genommen vom Zentralverteidiger oder von einem 6er zu einem Zentralverteidiger jetzt zu einem 8er. Stachi war bei den Lehrgängen zuvor auch immer in der Verlosung. Stachi hatte noch nie die Chance, sich bei uns zu zeigen und spielt mit Leeds natürlich nochmal unter einer komplett anderen Voraussetzung als es ein Leon (Goretzka) bei Bayern tut oder auch ein Robert (Andrich) bei Leverkusen. Leeds ist in sehr wenigen Spielen Favorit in der Premier League und hat eine ganz andere Charakteristik. Und dann wollen wir es einfach auch sehen, wie er es bei uns macht. Und er hat sich extrem gefreut am Telefon. Er war sehr euphorisch. Ich hoffe, dass er die Euphorie mit in die nächste Woche nimmt. Es war eine ganz tolle Reaktion, er hat gezeigt, dass ihm das sehr viel bedeutet. Und er ist einer derer, die reinrutschen können.“

+++ Nagelsmann erklärt Brown-Nominierung +++

„Er bringt super viel mit, hat eine tolle Dynamik. Ist sehr, sehr schnell, hat eine gute Ruhe am Ball. Dazu gewinnt er immer mehr eine Leadermentalität. Bei einer schwierigen Phase war er der Spieler von Frankfurt, der die konstanteste Leistung gezeigt hat (von den DFB-Kandidaten). Er hat mit Maxi Mittelstädt und David Raum zwei sehr gute Konkurrenten bei uns. Trotzdem traue ich ihm zu, dass er spielt.“

+++ Nagelsmann spricht über Rüdiger-Foul +++

„Man muss schon grob unterscheiden zwischen einem Vergehen was außerhalb eines Platzes stattfindet und einem fußballspezifischen Foul. Das war sicherlich auch ein hartes Foul, aber dafür gibt es Regeln und dann auch Regelhüter Ich spreche immer mit den Spielern persönlich darüber, wenn solche Dinge passieren und erkläre ihnen meine Sicht der Dinge. Er ist ein erwachsener Mann, er kann seine Meinung dann kundtun wie er die Situation halt wahrgenommen hat. Aber dieses fußballspezifische Foul, da muss man schauen was daraus gemacht wird. Antonio ist ein Spieler der super polarisiert und deswegen wird da super viel draus gemacht. Aber ich habe einen guten Austausch mit ihm aber er hat sich extrem commited, was die Nationalmannschaft angeht und das ist für mich jetzt das ganz Entscheidende.“

+++ Das ist Rüdigers Rolle +++

Über die Rollengespräche die dann teilweise im März anstehen und die ich auch teilweise mit den Spielern übers Telefon geführt habe, will ich das eher beim Spieler behalten. Ihr werdet dann auch sehen wie die erste Elf aussieht oder die Spieler die auch reinkommen. Was ich sagen kann ist, dass ich einen super engen Draht zu Antonio habe, der geprägt ist von ner großen Ehrlichkeit in beiden Richtungen. Wir gehen dahingehend sehr gut miteinander um, dass wir uns die Meinungen in allen Fällen sagen. Was ich sagen kann, ist dass sich der Antonio unglaublich commited was die Nationalmannschaft angeht. Dass er einer ist, der diese Familie Nationalmannschaft auch extrem schützt und alles dafür tut, dass wir erfolgreich sind.“

+++ Welche Rolle spielt die Politik bei der WM? +++

„Die Dinge, die auf der Welt passieren, kann man nicht ganz ausblenden. Natürlich habe ich als Privatperson auch eine Meinung zu Situationen und habe gewisse Werte und Normen. Aber in meiner Position, für die ich hier für den Sport verantwortlich bin, habe ich natürlich eine Vorfreude auf das Sportevent,. Ich habe noch nie an einer WM teilgenommen, das ist das größte Turnier, das es gibt. Ich fokussiere mich in der Funktion als Bundestrainer auf den Sport. Wir versuchen ein gutes Turnier zu spielen und den Menschen, die noch skeptisch sind, ein gutes Turnier zu spielen und die Stimmung so etwas anheben.“

+++ Nagelsmann erklärt Stiller-Verzicht +++

„Ich sehe Angelo nicht in der ersten Elf. Und dann haben wir uns entschieden die Position dahinter anders zu besetzen. Von den drei Konterstürmern werden wir zur WM nur ein oder zwei mitnehmen. Die sind alle drei sehr ähnliche Spielertypen. Maxi (Beier) und Karim (Adeyemi) haben eine sehr gute Quote, Kevin (Schade) hat nicht ganz so eine gute Quote mit Brentford. Und wir wollen ihm beim dritten Lehrgang die Chance geben, dass er auf das selbe Niveau der Soft Facts kommt wie die anderen beiden. Das hat man beim zweiten Lehrgang schon gemerkt, dass er sich deutlich wohler gefühlt hat.“

+++ Tür für Bisseck, Stiller und Beier nicht zu +++

„Ich habe mit allen Spielern telefoniert und gesagt, dass die Tür nicht zu ist. Wir werden jetzt auch nicht auf jede kleine Tagesform achten. Aber die Krux bei so einem Turnier ist immer, dass 14/15 Spieler 95% der Spielzeit kriegen und dann bleiben viele Spieler übrig, die nicht so viel Spielzeit kriegen. Und die Rolle muss aber auch gut befüllt sein. Und das ist dann auch immer eine Charakter-Frage. Generell gibt es Menschen die sind gemacht für gewisse Rollen und andere halt nicht. und wir müssen aufgrund von Gesprächen entscheiden, passt ein Spieler in die Rolle, für die wir sie vorsehen?“

+++ Deswegen ist Karl dabei +++

„Ich erwarte, dass er seine jugendliche Unbekümmertheit auf den Platz bringt. Er spielt gerne zentral, ist bei uns aber auch rechts eingeplant. Von mir kriegt er aber keinen Druck, Wunderdinge zu zeigen. Er soll genau das reinbringen, was ein junger Spieler verkörpert und frei von der Seele heraus Fußball spielen.“

+++ Nagelsmann erklärt Musiala-Verzicht +++

„Er hat eine kleine Reaktion gezeigt. Das ist normal, aber ärgerlich, weil er auf einem guten Weg war. Aber wir und Bayern haben dasselbe Interesse, dass der Spieler gesund wird. Ich habe mich dagegen entschieden, ihn mitzunehmen und unter Schmerzen aufdribbeln zu lassen. Das bringt nichts. Es war – wie immer – ein sehr guter Austausch mit Vincent Kompany.“

+++ PK geht los +++

Die Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann

+++ Das ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft +++

Tor: Oliver Baumann, Alexander Nübel, Jonas Urbig

Oliver Baumann, Alexander Nübel, Jonas Urbig Defensive: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Anton Stach, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Josha Vagnoman

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Pascal Groß, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Anton Stach, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Josha Vagnoman Offensive: Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Leroy Sané, Kevin Schade, Deniz Undav, Florian Wirtz, Nick Woltemade

+++ Zwei Debütanten im DFB-Kader +++

+++ Nagelsmann verzichtet auf DFB-Star +++