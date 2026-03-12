Ballack-Abrechnung mit Löw und Lahm! "Werte, die ich nicht vertrete"

Maximilian Huber 12.03.2026 • 11:30 Uhr Michael Ballack verletzt sich vor der WM 2010 schwer, seine DFB-Karriere endet vorzeitig. Der heutige TV-Experte und Berater kritisiert nun den Umgang mit seiner Person – und knöpft sich Joachim Löw und Philipp Lahm vor.

Mit einer schweren Fußverletzung im englischen Pokalfinale endete 2010 die große Nationalmannschafts-Karriere von Michael Ballack vorzeitig. Der damalige Profi des FC Chelsea verpasste nach dem berühmten Foulspiel von Kevin-Prince Boateng die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika und kehrte anschließend nie wieder ins Aufgebot des DFB-Teams zurück.

Wie der heute 49-Jährige verriet, habe er in der Zeit nach der Verletzung sehr gelitten. Das Verhalten von Ex-Bundestrainer Joachim Löw und Philipp Lahm, der Ballack als Mannschaftskapitän beerbte, hatte ihn demnach schwer verletzt.

Ballack: „Werte, die ich nicht vertrete“

Die Monate nach der Verletzung seien für Ballack eine herausfordernde Zeit gewesen. „Die damit verbundenen Monate danach, weil ich das natürlich, also ich sage es ganz deutlich, als ungerecht empfunden habe! Für mich, wie der Bundestrainer da mit mir umgegangen ist oder wie er auch nicht mit mir umgegangen ist – also eben nicht kommuniziert hat", verriet der heutige TV-Experte und Berater bei Sky.

Löw hatte Ballack erst im Juni 2011 mitgeteilt, dass die Zeit des „Capitanos“ im DFB-Team abgelaufen sei. Lahm, der die Binde übernommen hatte, stellte in einem Interview klar, dass er diese nicht mehr abgeben wolle. Dass Löw dazu keine Stellung nahm und sich bedeckt hielt, stieß Ballack sauer auf. „Es war kein Alleingang von Philipp Lahm!“, betonte Ballack.

„Das meinte ich mit ungerecht. Das sind Werte, die ich nicht vertrete! Das ist nicht passiert und das hat mich so enttäuscht!“, ergänzte er. „Man hat mir gar nicht die Chance gegeben, wieder hinzuzukommen!“

Ballack kritisiert Verhalten von Löw

Ballack hätte sich „eine offenere Kommunikation in Sachen von Jogi Löw gewünscht“. Der Ex-Profi meinte: „Dann gebietet es zumindest der Respekt, das, was ich geleistet habe für die Nationalmannschaft, die zehn Jahre vorher, dass man es mir ins Gesicht sagt.“

Wie der 49-Jährige weiter schilderte, habe er damals auch das Gespräch mit dem späteren Weltmeister-Trainer gesucht. Löw sei einer Konversation jedoch ausgewichen: „Für mich war das zu dem Zeitpunkt einfach enttäuschend. Ich habe das eingefordert, aber Jogi Löw ist damals ausgewichen! Er wollte sich, glaube ich, auch eine Hintertür offenlassen. Also, er hat das immer wieder aufgeschoben!“