Bei DFB-Spiel: ARD-Kommentator irritiert mit Moukoko-Aussage

Maximilian Huber 31.03.2026 • 10:55 Uhr TV-Kommentator Philipp Sohmer spricht über das DFB-Debüt von Youngster Lennart Karl - und lässt mit einer Bemerkung zu Youssoufa Moukoko aufhorchen.

Kurioser Moment während der Live-Übertragung des Länderspiels zwischen Deutschland und Ghana (2:1): ARD-Kommentator Philipp Sohmer hat mit einer Bemerkung zum früheren Nationalspieler Youssoufa Moukoko aufhorchen lassen.

Wenige Minuten nach der Einwechslung von Youngster Lennart Karl (46.), der am Freitag beim 4:3-Sieg gegen die Schweiz sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft gefeiert hatte, teilte Sohmer in seinem Kommentar mit, dass der Bayern-Star der viertjüngste DFB-Debütant in der Nachkriegszeit ist. Dabei ging der 50-Jährige auch auf den ehemaligen Dortmunder Moukoko ein.

„Lennart Karl, laut Statistik der viertjüngste Debütant im DFB-Team. Einzig Uwe Seeler, Jamal Musiala und vielleicht Youssoufa Moukoko waren jünger beim Debüt“, sagte Sohmer.

Spekulationen um Moukokos Alter

Brisant ist dabei das „vielleicht“ des ARD-Manns.

Unmittelbar nach der Aussprache des Satzes meldeten sich erste verwunderte User auf X zu Wort, die den Ausdruck Sohmers kritisierten. „Was labert der Kommentator wegen Moukoko?“, fragte sich ein Nutzer und erntete Zuspruch.

Seit Jahren gibt es Spekulationen über das Alter von Youssoufa Moukoko. 2024 hatte der als Vater geltende Joseph Moukoko an Eides statt versichert, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler nicht an dem Tag geboren sei, der in offiziellen Dokumenten vermerkt ist.

„Youssoufa Moukoko ist nicht der leibliche Sohn von mir und meiner Ehefrau Marie. Er ist auch nicht am 20. November 2004 in Jaunde, Kamerun, geboren“, heißt es in der eidesstattlichen Versicherung von Joseph Moukoko, wie die Sportschau berichtete.

Angebliche Geburtsurkunde von Moukoko aufgetaucht

Laut einer Kopie der angeblichen Geburtsurkunde Moukokos wurde der Stürmer am 19. Juli 2000 geboren – und damit rund 52 Monate früher als in der Öffentlichkeit angenommen. Die hartnäckigen Spekulationen um sein Alter hatten Moukoko in der Vergangenheit stark belastet. „Ich habe schon geweint und gedacht: ‚Wie komme ich hier raus?‘ und ‚Wann wird es besser?'“, hatte er dem dänischen Sender TV2 im September 2025 gesagt.