Besondere DFB-Maßnahme für Musiala

SID 25.03.2026 • 12:18 Uhr Der Münchner fehlt zum Start ins WM-Jahr, seine Rückennummer wird nicht vergeben.

Jamal Musiala fehlt angeschlagen, doch der Regisseur ist bei Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM im Sommer weiter fest eingeplant – das beweist nicht zuletzt die Vergabe der Rückennummern für den Start ins WM-Jahr.

Bei den Länderspielen in Basel gegen die Schweiz am Freitag (20.45 Uhr) und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr) wird Musialas Rückennummer „10“ nicht vergeben.

Die legendäre Zahl ist die einzige zwischen eins und 26, die beim Testspiel-Doppelpack zurückgehalten wird. Der Münchner Musiala fehlt aufgrund einer Schmerzreaktion nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Sommer noch. Nagelsmann bekannte, er hätte den 23-Jährigen „gerne dabei gehabt“, verzichtete aber aus Rücksicht auf die Gesundheit des Zauberfußes und die „Crunchtime“ bei der Titeljagd des FC Bayern auf den Offensivspieler.

Die Neun geht an Schade

Torwart Oliver Baumann wird in Basel und Stuttgart wie erwartet mit der Nummer eins auf dem Rücken auflaufen. Der Hoffenheimer ist in Abwesenheit des verletzten Marc-André ter Stegen die Stammkraft im deutschen Tor.