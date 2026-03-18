Bayern: Lennart Karl von Nagelsmann für Nationalmannschaft nominiert

Stefan Kumberger , Maximilian Lotz 18.03.2026 • 16:48 Uhr Julian Nagelsmann nominiert erstmals Bayern-Shootingstar Lennart Karl für die Nationalmannschaft.

Lennart Karl winkt eine ganz besondere Premiere. Der Shootingstar des FC Bayern steht erstmals im Kader der deutschen Nationalmannschaft. SPORT1 kann einen entsprechenden Bild-Bericht bestätigten.

Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler könnte damit bei den Testspielen Ende März sein Länderspieldebüt für das DFB-Team feiern.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am 27. März in Basel auf die Schweiz (20.45 Uhr im LIVETICKER) und am 30. März in Stuttgart auf Ghana (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Lennart Karl für Nagelsmann „ein sehr interessanter Spieler“

Schon zum Abschluss der WM-Qualifikation im vergangenen November stand eine Nominierung Karls zur Debatte, doch der Youngster kam damals noch für die U21-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Nun zählt er erstmals zum Kreis der A-Nationalmannschaft. „Lennart hatte eine super-stabile Zeit. Jetzt struggelt er gerade so ein bisschen – auch, weil ein Jamal Musiala wieder fit ist und dann häufig auch Einwechselzeit von ihm bekommt. Das ist völlig klar. Trotzdem ist er natürlich ein sehr interessanter Spieler“, sagte Nagelsmann kürzlich in seinem viel beachteten kicker-Interview über Karl.