Karl zur WM? Jetzt spricht Nagelsmann

Fährt Lennart Karl mit zur WM? Bundestrainer Julian Nagelsmann sagt, was er denkt - und nennt eine Bedingung.

Wie hoch stehen Lennart Karls Chancen, mit der deutschen Nationalmannschaft an der kommenden WM teilzunehmen?

Was sich ganz Fußball-Deutschland fragt, hat nun erstmals Bundestrainer Julian Nagelsmann in Teilen beantwortet - und dabei eine klare Bedingung genannt.

„Lennart hatte eine super-stabile Zeit. Jetzt struggelt er gerade so ein bisschen - auch, weil ein Jamal Musiala wieder fit ist und dann häufig auch Einwechselzeit von ihm bekommt. Das ist völlig klar. Trotzdem ist er natürlich ein sehr interessanter Spieler“, sagte Nagelsmann beim kicker.

Karl? Nagelsmanns Bedingung

Der 38-Jährige habe „nicht den Anspruch, dass er (Karl; Anm. d. Red.) Stammspieler wird, um dann bei der WM dabei zu sein. Denn das wird er nicht. Aber er muss schon einen gewissen Rhythmus sammeln, bei jungen Spielern geht es viel ums Selbstvertrauen."

Nagelsmanns Bedingung: „Er darf nicht zu uns kommen und dann die graue Maus sein, sondern er muss diese jugendliche Frische und das Freche reinbringen. Sonst kann ich auch einen Erfahrenen mitnehmen, der verlässlich seinen Stiefel spielt.“

Karl zuletzt auf der Bank

Karls Höhenflug der vergangenen Wochen hatte zuletzt eine kleine Delle erlebt. In den Spielen gegen Eintracht Frankfurt (3:2) und bei Borussia Dortmund (3:2) bekam der 18-Jährige keine Einsatzzeit.

Einer der Gründe ist die Rückkehr von Superstar Jamal Musiala, der ebenfalls im Zentrum oder auf den Außen wie Karl spielen kann.