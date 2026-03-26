Bitterer Rückschlag! Bayern-Star muss von DFB-Team abreisen

Maximilian Huber 26.03.2026 • 18:10 Uhr Jonas Urbig reist verletzungsbedingt vom DFB-Team ab. Der Torhüter des FC Bayern zog sich eine Kapselverletzung im rechten Kniegelenk zu.

Bittere Nachrichten für den FC Bayern: Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, hat sich Torhüter Jonas Urbig bei der deutschen Nationalmannschaft eine Kapselverletzung im rechten Kniegelenk zugezogen.

Der 22-Jährige wird deshalb vorzeitig vom DFB-Team abreisen und die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana verpassen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Bayern-Keeper erstmals für den A-Kader berufen. Für Urbig wurde Finn Dahmen nachnominiert.

„Es ist schade, dass er heute abreisen musste. Es ist eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat eine kleine Kapselverletzung im Knie, es ist nichts Schlimmes“, verriet Nagelsmann auf der Pressekonferenz. „Er hätte wahrscheinlich auch weitertrainieren können, aber ich wollte ihn jetzt nicht da durchjagen und dann fällt er länger aus. Das bringt ihm, uns und Bayern München nichts. Wir müssen Vernunft walten lassen. Er hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen.“

Urbig fällt erneut aus

Urbig hatte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Bergamo eine Gehirnerschütterung zugezogen und verpasste das anschließende Bundesliga-Spiel in Leverkusen. Im Rückspiel gegen Atalanta stand der Torhüter wieder zwischen den Pfosten und fällt nun erneut aus.