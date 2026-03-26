Blaues Deutschland-Trikot wird zum Verkaufsschlager

Manfred Sedlbauer , Niklas Senger 26.03.2026 • 17:26 Uhr Das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft spaltet die Gemüter. Bereits jetzt entwickelt sich das Jersey in ungewohnter Farbe jedoch zum Kassenschlager.

Wie bei jedem Trikot scheiden sich auch beim neuen Auswärtstrikot des DFB die Geister. „Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut“, wurde Florian Wirtz vom DFB bezüglich seiner Meinung zum dunkelblauen Stück mit türkisen Applikationen zitiert.

Während andere eher weniger Begeisterung zeigten, steht bereits jetzt eines fest: Es deutet sich ein neuer Verkaufsschlager an. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verkaufsstart des neuen DFB-Auswärtstrikots“, sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen zu SPORT1 und erklärte: „Die Nachfrage in den ersten Tagen übersteigt die des Auswärtstrikots zur Europameisterschaft 2024.“

Das pinke Trikot war vor zwei Jahren ebenfalls äußerst umstritten, wurde jedoch gerade kurz vor der WM noch einmal häufig erworben. Jetzt bekommt der bisherige Auswärtstrikot-Kassenschlager allerdings Konkurrenz von seinem Nachfolger.

Spielt Deutschland bei der WM im Auswärtstrikot?

Erstmals in Aktion wird das Trikot am Freitag gegen die Schweiz (ab 20.45 im LIVETICKER) zu sehen sein. „Wir freuen uns, das Trikot beim Spiel in Basel erstmals auf dem Platz zu sehen“, meinte Brüggen und merkte an: „Zu genauen Verkaufs- und Umsatzzahlen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“

Gänzlich neu wird der Anblick für langjährige Fans dann aber nicht sein. Schon 1986/87 präsentierte der DFB ein drittes Trikot in blauer Farbe. Dazu soll die tiefblaue Grundfarbe laut DFB an die historischen Trainingsoberteile erinnern.

Offen bleibt derweil, ob das Auswärtstrikot bei der WM im Sommer zum Einsatz kommen wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass der DFB bei einem großen Turnier nur auf sein Heimtrikot zurückgreift.