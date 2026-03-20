DFB-Team in Tiefblau: Adidas präsentiert WM-Auswärtstrikot

SID 20.03.2026 • 07:21 Uhr Das letzte Adidas-Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft wird offiziell vorgestellt. Erstmals wird das DFB-Team Ende März in den Trikots auflaufen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Ausrüster Adidas haben das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2026 präsentiert.

Die tiefblaue Grundfarbe soll dabei an die historischen Trainingsoberteile der DFB-Elf erinnern, das Design greift die gestalterische Linie des Heimtrikots auf.

Die diagonalen Zackenstreifen erscheinen als durchgehendes Zickzack-Muster über das gesamte Trikot und sind von klassischen Gestaltungselementen früherer Adidas-Schuhkartons inspiriert.

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„Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut“, sagte Nationalspieler Florian Wirtz: „Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen.“