DFB-Team in Tiefblau: Adidas präsentiert WM-Auswärtstrikot

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Ausrüster Adidas haben das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2026 präsentiert.
Fix! Deutschlands WM-Trikot ist da
Das letzte Adidas-Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft wird offiziell vorgestellt. Erstmals wird das DFB-Team Ende März in den Trikots auflaufen.
Serge Gnabry im neuen Trikot der deutschen Nationalmannschaft
© Adidas
Die tiefblaue Grundfarbe soll dabei an die historischen Trainingsoberteile der DFB-Elf erinnern, das Design greift die gestalterische Linie des Heimtrikots auf.
Die diagonalen Zackenstreifen erscheinen als durchgehendes Zickzack-Muster über das gesamte Trikot und sind von klassischen Gestaltungselementen früherer Adidas-Schuhkartons inspiriert.
DFB-Team: Trikot-Debüt in Basel
„Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut“, sagte Nationalspieler Florian Wirtz: „Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen.“
Erstmals wird das DFB-Team beim Länderspiel in Basel am 27. März gegen die Schweiz in den Trikots auflaufen. Künftig werden sie auch von den männlichen U-Nationalmannschaften getragen.