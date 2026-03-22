Deutsches Juwel künftig für Marokko? "Es gab Kontakt"

Dominik Hager 22.03.2026 • 14:35 Uhr Deutschland könnte mit Wael Mohya ein absolutes Top-Talent verlieren. Der 17-Jährige wird vom marokkanischen Verband umworben und hält sich alles offen.

Wael Mohya gehört zu den größten Talenten der Bundesliga und konnte auch in den deutschen Junioren-Teams schon für Furore sorgen. Der Gladbach-Youngster bringt alle Anlagen mit, um eines Tages in der deutschen A-Nationalmannschaft glänzen zu können.

Doch ob es dazu kommt, ist völlig ungewiss. Der 17-Jährige besitzt schließlich neben der deutschen auch die marokkanische Staatsbürgerschaft. Demnach ist es nicht überraschend, dass auch Marokko um die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers buhlt.

Mohya bestätigt Kontakt: „Mal schauen, wie es weitergeht“

Mohya verriet, dass der marokkanische Verband bereits an ihn herangetreten sei. „Es gab schon Kontakt, ja. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und lasse mir Zeit damit. Mal schauen, wie es weitergeht“, sagte Mohya dem kicker.

Zuletzt hatte der DFB bei Paul Wanner den Kürzeren gezogen, der künftig für Österreich spielen wird.

Mohya hat marokkanische Wurzeln, wurde jedoch in nordrhein-westfälischen Mettmann geboren und wuchs auch in Deutschland auf. Schon im Alter von sieben Jahren schloss er sich Borussia Mönchengladbach an. Seitdem hat er insgesamt sieben Länderspiele für die deutsche U16, U17 und U18 absolviert.

Aktuell kämpft er mit der deutschen U18 um die Teilnahme an der U19-EM im Jahr 2027. Das Team von Hanno Balitsch trifft am 25. März auf Bosnien-Herzegowina, am 28. März auf Israel und am 31. März auf Österreich. Mohya hat zuletzt bei den Länderspielen im November jeweils gegen Norwegen und Dänemark getroffen.

Mohya ist bei den Gladbach-Profis angekommen

Das Gladbach-Eigengewächs debütierte am 28. Oktober 2025 im DFB-Pokal gegen Karlsruhe und gab am 13. Dezember sein Bundesliga-Debüt gegen die Wölfe. Seitdem erhielt er regelmäßig Minuten als Joker und stand in den letzten Wochen gegen Union Berlin und St. Pauli von Beginn an auf dem Platz.