DFB-Team: Fans fordern Deniz Undav!

Julius Schamburg 30.03.2026 • 21:36 Uhr Deniz Undav steht beim Testspiel des DFB-Teams gegen Ghana nicht in der Startelf. Die Fans in Stuttgart machen daraufhin mit Sprechchören auf sich aufmerksam.

In der 29. Minute hallte es plötzlich unüberhörbar „Deniz Undav“ durch das Stadion in Stuttgart.

Der Hintergrund: Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den VfB-Stürmer für das deutsche Testspiel gegen Ghana nicht von Beginn an gebracht. Stattdessen spielte der Ex-Stuttgarter Nick Woltemade.

DFB-Team: Undav zunächst nur auf der Bank

Nach einer Weile und beim Stand von 0:0 entschlossen sich die Fans in Stuttgart, wohlgemerkt auch der Verein von Undav, kurzerhand selbst Werbung für den formstarken Angreifer zu machen.

Undav schien sich über die Geste zu freuen. Er stand von der Auswechselbank auf, lächelte und applaudierte in Richtung der Zuschauer. In der 35. Minute wiederholten sich die „Deniz Undav“-Sprechchöre. Undav, der sich inzwischen beim Aufwärmen befand, nahm es wieder mit einem Lächeln zur Kenntnis. Fortan wiederholten sich „Undav“-Rufe immer wieder.

Dass Kai Havertz in der 45. Minute per Handelfmeter zum 1:0 traf, verringerte allerdings die Not, personell zu reagieren.

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger kommentierte die Szenerie um Undav in der Halbzeit amüsiert: „Ich war enttäuscht, dass Undav sich nicht selbst eingewechselt hat bei seinem Selbstvertrauen.“

Nagelsmann erklärt seine Entscheidung

Vor Anpfiff hatte Nagelsmann in der ARD erklärt, wieso er sich für Woltemade anstelle von Undav entschieden habe: „Deniz hat viele gute Aktionen, auch in der Liga, wenn der Gegner vielleicht schon müde ist. Er hat eine außergewöhnliche Kreativität. Die geht so ein bisschen flöten, wenn er im Spiel sehr viel erstmal arbeiten muss. Das ist der eine Grund“, sagte der Bundestrainer in Anbetracht von Undavs Jokerrolle.

„Wir haben einfach Rollen definiert. Und wenn ich ein Rollengespräch mit einem Spieler führe, dann muss ich mich in den nächsten Spielen auch ansatzweise daran halten. Sonst kann ich meine Glaubwürdigkeit vergessen“, fuhr Nagelsmann fort: „Wenn ich dann alles anders mache, dann brauche ist das Rollengespräch erst gar nicht führen.“

Wohlgemerkt bestätigte Nagelsmann aber auch, dass Undav am Montag Spielzeit bekommen werde – wenn auch nicht von Beginn an.