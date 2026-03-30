WM-Test: Deutschland - Ghana heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 30.03.2026 • 17:45 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Testspiel zu Beginn des WM-Jahres auf Ghana. Legt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Torspektakel in der Schweiz nun nach?

Für die deutsche Nationalmannschaft steht im Rahmen der Vorbereitung auf die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada die nächste Bewährungsprobe auf dem Programm.

Heute trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Stuttgart auf Ghana (20.45 Uhr im LIVETICKER). Das DFB-Team will dabei möglichst nach dem 4:3-Torspektakel am Freitag in der Schweiz den nächsten Sieg nachlegen.

WM-Testspiel heute LIVE: So verfolgen Sie Deutschland – Ghana

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Beim erfolgreichen Auftakt ins WM-Jahr glänzte in der Offensive Liverpool-Star Florian Wirtz, der an allen vier Toren für Deutschland beteiligt war. Die Defensive um Innenverteidiger Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck offenbarte allerdings auch Schwächen, die es gegen die von Ex-Bundesliga-Profi Otto Addo trainierten Afrikaner abzustellen gilt.

DFB-Team: Nübel anstelle von Baumann im Tor

Im Tor nimmt Nagelsmann im Vergleich zum Länderspiel am Freitag eine Veränderung vor. Anstelle von Oliver Baumann wird VfB-Torhüter Alexander Nübel in „seinem“ Heimstadion in Stuttgart zwischen den Pfosten stehen.

Mit Deniz Undav wird auch ein weiterer Stuttgarter zum Einsatz kommen. Das bestätigte der Bundestrainer auf der Pressekonferenz am Sonntag.

DFB-Kapitän Joshua Kimmich winkt ein besonderes Spiel. Der Bayern-Star steht vor seinem 108. Länderspiel und würde in der „ewigen Liste“ mit Jürgen Klinsmann auf Platz neun gleichziehen.